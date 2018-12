Menschen und Kulturen verbinden

× Erweitern Wis for Refugees Weihnachtsfeier „WIS for Refugees“ in der Flüchtlingsunterkunft in Bad Mergentheim mit der Würth Industrie Service.

Am 05. Dezember 2018 organisierte die Projektgruppe „WIS for Refugees“ der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG zum ersten Mal eine Weihnachtsfeier für die Flüchtlinge, die in Bad Mergentheim leben. Diese startete ab 15 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft in Bad Mergentheim.

Zu Beginn wurde das Unternehmen und die weiteren Projektgruppen der Würth Industrie Service vorgestellt. Um sich gemeinsam mit den Flüchtlingen auf die Weihnachtszeit einzustimmen, wurden in einer gemütlichen Runde bei Punsch, Spekulatius und Weihnachtsplätzchen kleine Dinge gebastelt. Für die Kinder unter den Flüchtlingen hatte die Projektgruppe auch einen Nikolaus dabei.

Die beim Landkreis Main-Tauber beschäftigte Sozialbetreuerin kennt die Projektgruppe bereits durch das Integrationsfußballturnier, das jährlich stattfindet. Durch abwechslungsreiche Aktionen hat die Projektgruppe das Anliegen, die Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren, Menschen zu verbinden und Kulturen zusammenzubringen, Brücken aufzubauen und Barrieren einzureißen und ihnen das Leben in Deutschland angenehm zu gestalten. Im Vordergrund stehen dabei der Spaß der Familien und die Kommunikation untereinander. In den Gemeinschaftsunterkünften in Bad Mergentheim sind alleinstehende Männer, alleinstehende Frauen und Mütter, aber überwiegend Familien im Alter bis 60 Jahren untergebracht. Insgesamt leben hier 10 Nationalitäten: Iran, Irak, Gambia, Georgien, Indien, Kamerun, Nigeria, Türkei, Somalia und Syrien.

Integration sieht das Unternehmen als Daueraufgabe und als elementaren Baustein des sozialen Engagements. Auch im Ausbildungskonzept der Würth Industrie Service ist die Integration fest verankert. Bereits drei Flüchtlinge absolvieren derzeit eine Ausbildung bei der Würth Industrie Service. Das Unternehmen vergibt jährlich rund 70 neue Ausbildungsplätze in 14 verschiedenen Berufsbildern. Mit einer Ausbildungsquote von 14% absolvieren derzeit 188 junge Menschen eine qualifizierte Berufsausbildung oder ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Die Projektgruppen sind eine Ergänzung innerhalb der Ausbildung. Hier können sich die Auszubildenden über den Berufsalltag hinaus engagieren und Verantwortung übernehmen. Neben „WIS for Refugees“ gibt es vier weitere Projektgruppen: Azubi-Ausschuss, Azubi-Zeitung, #WISSocial und Soziales Lernen. Der Azubi-Ausschuss stellt hauptsächlich ein Bindeglied zwischen der Personalabteilung, dem Vertrauensrat und den Auszubildenden dar. Außerdem hat der Azubi-Ausschuss verschiedene Aufgaben, wie die Planung des Elternabends. Die Azubi-Zeitung erscheint alle drei Monate und wird von Azubis für Azubis gestaltet. Unter anderem erscheinen dort Berichte mit aktuellen Themen rund um das Unternehmen, Rezepten oder Auslandsberichten. Die Projektgruppe #WISSocial kümmert sich um interessante Beiträge im Bereich der sozialen Medien. Die Auszubildenden können aktiv mitwirken und eigen Ideen einbringen. Die Projektgruppe Soziales Lernen organisiert zusammen mit dem Sprungbrett e.V. soziale Projekte. Im Vordergrund steht die Inklusion von Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung. Alle Projektgruppen treffen sich in regelmäßigen Abständen um den aktuellen Stand zu besprechen und weitere Aktionen zu planen.