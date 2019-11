Merkur-Gründer pflanzt Bäume gegen den Klimawandel

85.000 Bäume will er auf der ganzen Welt gegen den Klimawandel pflanzen, verkündete kürzlich Spielbankmogul und Merkur-Inhaber Paul Gauselmann. Pünktlich zu seinem 85. Geburtstag gab er dieses Vorhaben bekannt. Je tausend Bäume für jedes seiner Lebensjahre wolle er in die Erde bringen, um „der Welt etwas zurückzugeben“. Wer ist dieser engagierte Mann?

Aus dem Nichts ein Unternehmen aufgebaut

Unternehmer Paul Gauselmann ist als „deutscher Automatenkönig“ bekannt. Was er nach dem Krieg wie aus dem Nichts aufbaute, können Interessierte jederzeit hier auf slot-spiele.de nachprüfen. Der Ideenreichtum und das Engagement des Unternehmers haben ihn weit gebracht und bis über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht. Wobei die Zeichen nicht von Anfang an auf Erfolg standen, denn den ersten Echtgeldautomaten baute er noch selbst. Das war 1957, als eine neue Ära begann. Im Jahr 1974 eröffnete in Delmenhorst die erste Merkur-Spielothek und Gauselmann war nicht mehr aufzuhalten. Der Rest ist Geschichte, denn heute ist das eigene Tochterunternehmen Merkur, dessen Symbol die lachende Sonne ist, weltweit bekannt. So gibt es Merkur Spielotheken neuerdings auch auf Kreuzfahrtschiffen der TUI, wo sie den Urlaubern eine weitere Dimension persönlicher Entspannung ermöglichen. Die Unternehmensgruppe setzte im letzten Jahr 2,4 Mrd. Euro um.

Keine halben Sachen

Gauselmann, ein Unternehmer aus Leidenschaft, macht also keine halben Sachen, sondern ist immer mit vollem Einsatz dabei. Trotz seines Alters von immerhin 85 Jahren ist er immer noch gänzlich in die Aktivitäten seines Konzerns involviert. Es ist nicht nur die Leidenschaft für den Beruf, die den Merkur-Erfinder antreibt, sondern auch die Liebe zu seiner Familie. Voller Stolz kann er auf vier Söhne und neun Enkelkinder blicken und wünscht sich noch weitere Nachkommen. Doch natürlich will jeder Vater seinen Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen. Als der Unternehmer in einem Bericht erfuhr, dass eine massive Aufforstung gegen den Klimawandel helfen kann, hatte er sofort die Idee, auch einen Teil dazu beizutragen. Da er selbst in einer schönen, grünen Umgebung lebt und die Natur immer eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt hat, liegt ihm der Erhalt der Umwelt sehr am Herzen. Dabei spielt das Thema Klimawandel natürlich eine große Rolle.

Niemand kann sich dem Klimawandel entziehen

Der Klimawandel betrifft alle Menschen. Nach den zahlreichen Berichten sollte auch jeder Bürger Kenntnis darüber haben, dass die durchschnittliche Temperatur außergewöhnlich schnell ansteigt und dadurch ganze Regionen bedroht. Die Pole schmelzen zügig, was einen Anstieg des Meeresspiegels und dadurch die Gefährdung von Küstenstädten und Inseln zur Folge hat. Wenn der warme Golfstrom abreißt, könnte Europa als Folge sogar ein immenser Kälteeinbruch drohen. Niemand weiß genau, wie die Folgen und alle Wechselwirkungen genau aussehen werden, doch die Szenarien sind beängstigend.

Bürger plädieren für Änderung

Jeden Freitag gehen Jugendliche und Erwachsene auf die Straße, um für positive Veränderungen zu demonstrieren. Sie wollen auf die Missstände aufmerksam machen und fordern mehr Einsatz vonseiten der Politik. Doch was kann überhaupt gegen die überschnelle Erwärmung getan werden?

Es gibt immer mehr effiziente Geräte, die weniger Strom verbrauchen, und auch das Heizen und der Verkehr sind sauberer geworden – theoretisch. Doch der steigende Wohlstand verschluckt die möglichen Effekte einfach, denn Menschen heizen viel größere Wohnungen, haben mehr Geräte und größere Autos und unternehmen deutlich mehr Flugreisen.

Auch der Anteil der Landwirtschaft und Industrie am CO2-Ausstoß darf nicht übersehen werden. Umso löblicher ist es, wenn ein Unternehmer wie Gauselmann seine persönliche Verantwortung ernst nimmt und mit seiner Pflanzaktion ein Zeichen setzt.

Aufforstung kann dem Klimawandel stoppen – allerdings nicht als einzige Maßnahme

Die Idee kam dem Spielbankmogul, als er von einer Studie erfuhr, laut der die ehrgeizigen Pläne des Weltklimarates durch das Pflanzen von Bäumen verwirklicht werden könnten. Die Erwärmung muss laut der Wissenschaftler des IPCC auf 1,5 Grad beschränkt werden, um die negativen Auswirkungen so gut wie möglich abfedern zu können. Manche Experten sind diesbezüglich skeptisch, doch es ist machbar. Dafür müssen einerseits die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen begrenzt werden und andererseits bis zu einer Milliarde Hektar Land aufgeforstet werden.

Bäume speichern CO2

Bäume sind hervorragende CO2-Speicher und dadurch die besten Verbündeten im Kampf gegen eine überschnelle Erwärmung der Welt. Momentan gibt es auf der Erde 2,8 Milliarden Hektar Wald. Weitere 900 Millionen Hektar Land können problemlos bepflanzt werden, ohne dadurch den wachsenden Städten oder der Landwirtschaft in die Quere zu kommen. Zusätzlich muss die Verbrennung von fossilen Energieträgern so schnell wie möglich durch bessere Alternativen ersetzt werden, was durch direkte Kosten für CO2 erreicht werden kann. Effektive Vorschläge hat die Regierung kürzlich in ihrem Klimapaket vorgelegt.

Gauselmann ist in guter Gesellschaft

Der Merkur-Chef ist mit seinem Vorhaben also ganz am Puls der Zeit – und er ist damit nicht allein. In den letzten Monaten machten immer wieder Nachrichten die Runde, dass in verschiedenen Ländern massiv aufgeforstet wurde. Indien hat 220 Millionen neue Bäume an einem Tag gepflanzt, in Äthiopien waren es sogar 350 Millionen Bäume. Hier sollen bis Oktober insgesamt vier Milliarden neue Bäume gesetzt werden. Bäume können uns vor dem Klimawandel beschützen, was diese Aktion so nachahmenswert macht. Es müssen ja nicht gleich 85.000 Setzlinge sein – wenn jeder Bürger nur einen Baum pflanzt, ist schon viel gewonnen. Vielleicht gibt es zukünftig auch in Deutschland entsprechende Aktionen.