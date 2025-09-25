Messe 126, 10. bis 12.10.25

Schwäbisch Gmünd wird im Oktober erneut zum Treffpunkt für Schmuckschaffende, Designer und Kunsthandwerker: Die Messe 126 – Gmünder Messe für Schmuck & Gerät öffnet zum 11. Mal ihre Türen. Vom 10. bis 12. Oktober präsentieren über 40 Ausstellerinnen und Aussteller ihre neuesten Kreationen und handwerklichen Kunstwerke im Leutze-Saal des Congress-Centrum Stadtgarten – der Eintritt ist frei. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein breites Spektrum an Schmuckstücken, Kunsthandwerk und Designideen. Ob traditionelle Gold- und Silberschmiedekunst, moderne Gestaltung oder außergewöhnliche Einzelstücke – die Messe ist ein einzigartiges Forum, um Kreativität und Handwerkskunst hautnah zu erleben. Die Messe ist ein lohnenswertes Ziel sowohl für Gmünder Bürgerinnen und Bürger, als auch für Tages- und Wochenendausflügler.

Messe 126, Fr. 10. bis So. 12. Oktober, CCS, Schwäbisch Gmünd, www.messe126.de