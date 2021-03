Metzger macht mobil

Gerade in Zeiten der Pandemie sind die Schwächsten der Gesellschaft besonders betroffen. Kinder, aber auch insbesondere alte Menschen leiden unter den Einschränkungen durch Corona und brauchen unsere Unterstützung – noch mehr als sonst.

Vor allem die ambulante Pflege, die die immobilen Patienten versorgt, trifft es dabei am Härtesten. Deshalb hat sich die Metzger Spedition GmbH die Frage gestellt: »Was können wir konkret als Unternehmen tun, um unseren Beitrag in dieser so wichtigen Angelegenheit zu leisten? Wie erreichen wir eine nachhaltige Hilfe, die ankommt?«

Durch positive Erfahrungsberichte von Angehörigen und Patienten aus dem lokalen Umfeld ist Metzger auf den ambulanten privaten Pflegedienst Lebenswandel aufmerksam geworden. Nadine Mackenrodt und Ihr Team beweisen gerade in Pandemie-Zeiten viel Leidenschaft und Kreativität. Sie schaffte es sogar, während der Pandemie durch Ihren unermüdlichen Einsatz eine Tagespflege-Einrichtung zu eröffnen. Menschen jeden Alters eine individuelle Betreuung anzubieten, war bei der Entwicklung der Tagesstätte der oberste Anspruch von Nadine und ihrem Team.

Denn pflegebedürftig sind manchmal schon die Allerkleinsten. Dieses innovative Pflege-Modell bietet sowohl den Patienten als auch den Angehörigen, anders als eine standardisierte Heimbetreuung, ganz neue Möglichkeiten. Die Pflegebedürftigen leben nicht isoliert zu Hause, sondern können tagsüber sozialen Umgang und Aktivitäten in der Gemeinschaft erleben, ohne den Bezug zu Ihren Familien und ihrem »zu Hause« zu verlieren. Während die Familienmitglieder tagsüber ihrem Beruf nachgehen können oder einfach eine körperliche und psychische Entlastung erfahren.

Besonders die Transportfähigkeit der Rollstuhlfahrer stellt eine besondere Herausforderung dar, denn sie können nicht mit jedem Auto transportiert werden. Lebenswandel möchte den Rollstuhlfahrern ein Stück Freiheit schenken und ihnen die Chance geben, die Tageseinrichtung zu besuchen, dabei muss der tägliche Transport aber gemanagt werden.

Die Einrichtung möchte daher nun in ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug investieren, um auch diese mobile Pflege im ländlichen Raum künftig anbieten zu können.

Soviel Unternehmergeist und vor allem soziales Engagement möchte Metzger nicht nur herzlich gerne unterstützen, sondern ein Teil davon sein! Denn Innovation, hohe Qualitätsansprüche und Leidenschaft deckt sich auch mit der Firmenphilosophie der Spedition und ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur – der Mensch steht immer im Vordergrund. Metzger spendet für die Fahrzeugbeschaffung des Pflegedienstes pro Transport-Auftrag jeweils 1€. Alle Aufträge, die vom 1. bis zum 30. April platziert werden, zählen mit.

Mach mit Mobil! Wer mit Metzger fährt, fährt für einen guten Zweck. Ein Spendenkonto für den angegebenen Zeitraum wurde eingerichtet:

IBAN DE21 6006 9714 0077 9300 02

BIC GENODES1IBR

Verwendungszweck: Metzger macht mobil.

Mehr Infors unter www.pflegedienstlebenswandel.de