Mit Bluthochdruck in die Sauna – was Hypertoniker beachten sollten

Saunieren kann dem Körper richtig guttun. Es stärkt das Immunsystem und wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Menschen, die an Bluthochdruck leiden, suchen vorher aber besser einen Arzt auf.

Bluthochdruck ist in Deutschland weit verbreitet

Bluthochdruck wird fachsprachlich als Hypertonie bezeichnet und ist eine Erkrankung, die das Risiko von Herz-Kreis-Lauferkrankungen deutlich erhöht. In Deutschland leidet laut der Studie GEDA 2014/2015-EHIS jeder dritte Erwachsene an zu hohem Blutdruck. Dabei handelt es sich aber nur um Personen, die eine entsprechende Diagnose erhalten haben. Viele Menschen wissen noch gar nichts von ihrer Hypertonie. Deswegen kann es nicht schaden, vor dem ersten Saunabesuch abzuklären, ob die Werte zu hoch sind. Wer regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, erhöht außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass ein eventuell vorliegender Bluthochdruck früh erkannt wird.

Warum Saunieren für Hypertoniker gefährlich sein kann

Unter Belastung steigt der Blutdruck an und liegt dann deutlich höher als im Ruhezustand. Der Saunabesuch hat einen ähnlichen Effekt auf den Körper wie sportliche Aktivität. Durch die Hitze schüttet der Körper Stresshormone aus und die Gefäße weiten sich. Infolgedessen steigt die Herzfrequenz genauso wie beim Sport an. Kommt es während des Saunierens zu Blutdruckspitzen, wird damit auch das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte höher.

Früher dachte man, dass der Blutdruck durch das Schwitzen in der Sauna sinkt. Tatsächlich haben mittlerweile aber viele Studien, darunter auch eine Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) aufgezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Nach dem Saunabesuch sinkt der Blutdruck allerdings wieder und ist dann sogar niedriger als vorher.

Ist Saunieren dennoch möglich?

Voraussetzung für das Saunieren mit Bluthochdruck ist, dass die Werte richtig eingestellt sind. Sowohl in Ruhe als auch unter Belastung sollten keine Auffälligkeiten auftauchen. Deswegen sollte auch dann Rücksprache mit dem behandelten Arzt erfolgen, wenn eine Hypertonie bekannt ist. Dieser kann dann noch einmal überprüfen, ob die Therapie angepasst werden muss.

Obgleich der Blutdruck während des Saunierens steigt, kann er durch das regelmäßige Schwitzen langfristig gesenkt werden.

Saunieren ist unter den richtigen Bedienungen mit Bluthochdruck also nicht nur möglich, sondern kann sogar bei der Bekämpfung der Erkrankung helfen.

Wie lässt sich der Blutdruck einstellen?

Man kann Bluthochdruck auf natürlichem Wege im Rahmen einer Lebensstiländerung beeinflussen und mithilfe von Medikamenten einstellen. Das hängt von der Schwere des Bluthochdrucks ab. Die Schweregrade sind nach Höhe der Blutdruckwerte gestaffelt. Bei dem ersten Wert handelt es sich immer um den systolischen Wert. Dieser beschreibt den Druck, der entsteht, wenn das Herz Blut in die Gefäße pumpt. Der diastolische Wert wird hingegen gemessen, wenn sich der Herzmuskel wieder entspannt.

Hochnormaler Blutdruck : 130/85 mmHg bis 139/89 mmHg

: 130/85 mmHg bis 139/89 mmHg Hypertonie Grad 1 : 140/90 mmHg bis 159/99 mmHg

: 140/90 mmHg bis 159/99 mmHg Hypertonie Grad 2: Mehr als 160/100 mmHg

Mehr als 160/100 mmHg Hypertonie Grad 3: Mehr als 180/110 mmHg

Bei einem hochnormalen Blutdruck wird in der Regel eine Lebensstiländerung angestrebt. Auch bei Hypertonie Grad 1 ist das oft der erste Schritt. Sollte sich dadurch allein keine ausreichende Besserung ergeben, können Medikamente hinzukommen. Ab Grad 2 sind Medikamente fester Bestandteil der Therapie.

Welche Regeln sollten Hypertoniker beachten?

Sofern der Blutdruck richtig eingestellt ist und der Arzt sein Okay gegeben hat, steht dem Saunieren also erst einmal nichts im Wege. Die Deutsche Hochdruckliga rät allerdings, dass sich Menschen mit Bluthochdruck langsam herantasten und ihren Körper Stück für Stück an die ungewöhnliche Belastung gewöhnen sollten. Außerdem ist es ratsam, zwischen den einzelnen Saunagängen Ruhephasen einzulegen, damit sich der Körper wieder erholen und der Blutdruck sinken kann. Mindestens eine halbe Stunde sollte jeweils dazwischen liegen. Darüber hinaus ist der anschließende Gang ins Eisbecken, wie er zum Beispiel beim Saunieren nach finnischer Art praktiziert wird, nicht ratsam. Dadurch ziehen sich die Gefäße wieder zusammen, was den Blutdruck schnell ansteigen lassen kann. Besser ist es, die Sauna zu verlassen und den Körper nach und nach an der Luft abkühlen zu lassen.

Wann ebenfalls Vorsicht angesagt ist

Nicht nur Hypertoniker sollten den Saunabesuch mit Vorsicht genießen. Auch Menschen, die an Herzkrankheiten leiden oder Diabetiker sprechen vorher am besten mit ihrem Arzt. Bei akutem Fieber oder direkt nach dem Alkoholkonsum sollte das Saunieren unterlassen werden.