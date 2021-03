CBD (Cannabidiol) erlebt einen regelrechten Boom. Kein Wunder, CBD ist ein Allrounder und hilft bei vielen Problemen. Es kann bei chronischen Schmerzen eingesetzt werden, löst Krämpfe und lindert Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühl. Darüber hinaus wird es auch in der Angsttherapie verwendet, um gegen Depressionen, Panikattacken und selbst Suchtkrankheiten vorzugehen. CBD soll auch beim klassischen Kater unterstützend wirken und die Kilos schneller purzeln lassen.

Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Wir erklären Ihnen, warum CBD ein wahrer Fatburner ist.

Zahlreiche CBD Produkte sind auf dem freien Markt legal erhältlich. Nach Angaben des Online-Shops Zamnesia ist es aber das CBD Öl, das die Menschen begeistert. Nicht nur Abnehmwillige entscheiden sich für die Darreichungsform Öl. Da das CBD Öl direkt unter die Zunge geträufelt werden kann, gestaltet sich die Einnahme besonders leicht. Über die Mundschleimhaut gelangt der Wirkstoff zudem schnell ins Blut und kann seine Wirkung im Körper entfalten.

Das Endocannabinoid-System

In unserem Körper sitzt das sogenannte Endocannabinoid-System. Es ist ein Bestandteil des zentralen Nervensystems und reguliert zahlreiche Körperfunktionen. Das Endocannabinoid-System (kurz ECS) verfügt über spezielle Rezeptoren: die Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2. Sie sind die Anlaufstelle für Cannabinoide wie das CBD, welche das ECS gezielt unterstützen. So kann mithilfe des CBD unter anderem der Hormonhaushalt, das Lust- und Schmerzempfinden und die Körpertemperatur reguliert werden.

Wie kann CBD nun beim Abnehmen helfen?

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass CBD allein zwar nicht die Kilos zum Schmelzen bringt, jedoch eine tragende Rolle bei der Fettverbrennung einnimmt. Da CBD direkt an die Cannabinoid-Rezeptoren andockt, greift es das Problem bei der Wurzel. Der CB1-Rezeptor steht in unmittelbarer Verbindung zum Nervensystem und so kann durch die Einnahme von CBD einerseits der Hypothalamus stimuliert und der Appetit unterdrückt werden. Andererseits regt das Cannabinoid Gene und Proteine an, welche für das Verbrennen von Kalorien verantwortlich sind. Des Weiteren kommt es durch das Cannabidiol zu einem Anstieg der Mitochondrien. Sie sind die „Kraftwerke der Zellen“, erhöhen unser Energielevel und unsere Leistungsfähigkeit.

Zu guter Letzt verfügen wir über zwei verschiedene Arten von Fett. Während das weiße Fett sich vorrangig an Hüften, Oberarmen und Oberschenkeln anlagert, kurbelt das braune Fett die Fettverbrennung an. CBD transformiert nun das schlechte weiße Fett in das effiziente braune Fett und verhilft uns somit zu einer schlanken Figur.

CBD unterstützt eine Diät

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass CBD die Entspannung und Beruhigung des Körpers fördert und somit einen ruhigen und tiefen Schlaf begünstigt. Die nächtliche Ruhe wiederum ist ein Schlüsselfaktor, um den Weg zum gewünschte Wohlfühlgewicht zu bestreiten. Sie hilft dem Körper bei der Regeneration und zügelt Heißhungerattacken.

Wer jetzt hofft, regelmäßig CBD einzunehmen und sofort eine Bikinifigur zu haben, liegt falsch. Denn CBD selbst kann zwar zu einem positiven Ergebnis beitragen, ein Wundermittel ist es aber nicht. Zum Abnehmerfolg gehört vor allem harte Disziplin und Durchhaltevermögen. Das bedeutet, dass man langfristig die Ernährung umstellen muss und regelmäßig Sport treiben sollte. Denn die Problemstellen verschwinden nur, wenn man in ein Kaloriendefizit fällt. Das heißt, dass weniger Kalorien aufgenommen werden, als der Körper durchschnittlich verbrennt.

Fazit: Abnehmen mit CBD

Wie bereits dargestellt, agiert CBD mit verschiedenen Körperfunktionen und kann demnach eine Diät unterstützen. Durch die Einnahme von CBD wird man nicht über Nacht schlank, doch das natürliche Heilmittel kann einer Diät zum Erfolg verhelfen. Durch die positiven Eigenschaften des Cannabidiols wird der Hunger gezügelt, die Fettverbrennung vorangetrieben und die Leistungsfähigkeit des Körpers gesteigert.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Diäten nur Ergebnisse liefern, wenn sie über einen langen Zeitraum angewendet werden. Das CBD trägt zum Glück auch dazu bei, die Ernährungsumstellungen durchzuhalten.