Mit dem eigenen E-Auto so flexibel wie noch nie zuvor sein

Elektroautos sind stark im Kommen. Während vor einigen Jahren nur Tesla als Autobauer Elektroautos auf den Markt brachte, sind nun immer mehr Marken auf den Zug aufgesprungen und bieten Verbrauchern eine umweltfreundlichere Alternative zu klassischen Verbrennungsmotoren an. Wer sich für ein Elektroauto oder ein Hybrid-Modell entscheidet, genießt mittlerweile zahlreiche Vorteile, die nicht nur die Umwelt, sondern auch den eigenen Geldbeutel schonen. Dabei waren Elektroautos noch nie so einfach zu nutzen, wie es mittlerweile der Fall ist.

E-Autos haben ein großes Zukunftspotenzial

Mit Kraftstoff betriebene Fahrzeuge verpesten die Umwelt. Dass Verbrennungsmotoren alles andere als gut für Mensch und Natur sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Zwar können eine kraftstoffsparende Fahrweise und von der Politik auferlegte Maßnahmen wie etwa das Diesel-Fahrverbot in vielen deutschen Städten dabei helfen, die Luftverschmutzung etwas zu minimieren, eine wirklich gute Lösung ist das allerdings nicht. Immerhin fahren tendenziell immer mehr Autos auf deutschen Straßen, die alle dazu beitragen, dass die Luft immer schlechter wird. Der VW Abgasskandal, der darüber hinaus auch zahlreiche andere Autobauer betrifft, tut sein Übriges dazu, dass sich in Zukunft etwas verändern muss. Diese positive Veränderung können dabei E-Autos mit sich bringen.

In vielen Fällen kann das E-Auto sogar kostenlos aufgeladen werden

Während die Nutzung von Elektroautos vor einigen Jahren noch als teuer und unflexibel galt, hat sich das Blatt schon längst gewendet. Elektroautos sind mittlerweile nicht nur günstig in der Anschaffung, sondern lassen sich auch kostengünstig aufladen. Mit einer eigenen Wallbox können die Fahrzeuge einfach mit Haushaltsstrom aufgeladen werden. Eine Wallbox lässt sich dabei einfach in der Hauswand oder der Garage anbringen und ist bereits für unter 1000 Euro zu haben. Das Beste: Die KfW fördert die Installation einer solchen Wallbox mit bis zu 900 Euro und erstattet die entsprechenden Kosten zurück. Mit etwas Glück ist eine Wallbox also kostenlos. Auch kostenlos lässt sich das E-Auto außerdem an zahlreichen öffentlichen Ladestationen aufladen, die beispielsweise zu Restaurants oder Shopping-Centern gehören. Wer dort einkauft oder isst, kann im Gegenzug dazu sein Auto gratis aufladen - eine Win-Win-Situation für beide Seiten also.

Auch über eine normale Haushaltssteckdose lässt sich das E-Auto aufladen

Auch wenn immer mehr Wallboxen deutsche Hauswände zieren, kommen die meisten um ein Aufladen außerhalb des Hauses nicht herum - zumindest dann nicht, wenn nicht nur Kurzstrecken mit dem eigenen Auto zurückgelegt werden. Während öffentliche Ladestationen bis vor einigen Jahren noch eine Seltenheit waren und gezielt angefahren werden mussten, können Verbraucher ihr Fahrzeug nun an einer der mehr als 27.000 Ladestationen in Deutschland aufladen. Zwar befinden sich die meisten davon in den Großstädten, allerdings finden sich nun auch in ländlichen Gebieten immer mehr entsprechende Ladesäulen. Wer unterwegs auf Nummer sichergehen will, sollte dennoch immer ein spezielles Ladekabel dabeihaben, mit dem er sein E-Auto zur Not auch über eine normale Haushaltssteckdose aufladen kann. Das dauert zwar etwas länger und ist aufgrund der erhöhten Brandgefahr keine dauerhafte Lösung, kann hin und wieder allerdings die Rettung in der Not sein. Immerhin lässt sich das E-Auto auf diese Weise tatsächlich nahezu überall aufladen.