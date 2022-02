Mit der richtigen Hygiene gegen die Ansteckungsgefahr

Wenn die nun schon seit zwei Jahren andauernde Coronapandemie einen guten Aspekt hatte, dann wohl das geschärfte Bewusstsein für mehr Hygiene im Alltag. Einige Dinge, die aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus eingeführt wurden, sollten sich vor allem am Arbeitsplatz dauerhaft etablieren.

Öfter richtig Händewaschen

Mal ganz kurz nach dem Toilettengang die Hände unter kaltes Wasser halten und dann am geteilten Handtuch abtrocknen? Was bis vor Kurzem in vielen Büros noch üblich war, gehört heute fast schon der Vergangenheit an. Mittlerweile ist klar, dass gründliches Händewaschen der beste Schutz vor der Übertragung zahlreicher Krankheitserreger ist. Die Hände kommen ständig mit Keimen in Berührung und gelangen durch Berührungen im Gesicht in die Nase, den Mund oder die Augen. Nur durch längeres Händewaschen mit Seife und mit sorgfältiger Reinigung der Zwischenräume können die Keime sicher abgespült werden. Ebenso wichtig ist der Einsatz von Handtuchspendern mit Einwegpapier, damit sich die Keime nicht in feuchten Handtüchern vermehren und auf die folgenden Benutzer übertragen werden. Eine Alternative, die in ohnehin lauten Büros weniger gerne gesehen ist, sind Händetrockner mit Gebläse.

Desinfektionsmittel immer dabei

Nicht immer gibt es ausreichende Möglichkeiten zum Händewaschen. Ein kleines Fläschchen Desinfektionsmittel ist dann die beste Alternative. Pendler, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren und im Bus oder in der Bahn Haltegriffe festhalten, können sich die Hände gleich nach dem Verlassen desinfizieren. Aber Vorsicht: Es wird schnell und zurecht als unhöflich aufgefasst, wenn die Hände nach dem Händeschütteln mit anderen desinfiziert werden. Dies vermittelt den Eindruck, der andere könnte möglicherweise schmutzige Hände haben. Besser ist es dann, kurz nach der Begrüßungsrunde diskret unter dem Tisch etwas Desinfektionsmittel in die Hände zu träufeln.

Nie wieder Händeschütteln?

Apropos Händeschütteln: Möglicherweise landet diese Begrüßungsform bald auf dem Müllhaufen der Geschichte. Vielen ist erst durch die Pandemie klar geworden, wie schnell auf diesem Weg Keime übertragen werden. Andere mochten sie ohnehin nie und fühlten sich stets unter gesellschaftlichen Druck gesetzt. Derzeit sind die Signale uneindeutig, doch die Verweigerung des Handschlags dürfte in Zukunft auf höhere Akzeptanz stoßen.

Der Maske droht das Aus

Anders sieht es beim ohnehin ungeliebten Mund-Nasen-Schutz aus. So mancher besonders krankheitsanfällige oder vorbelastete Mitbürger wird die Maske während der Grippesaison womöglich dauerhaft tragen, um gesund durch den Winter zu kommen. Doch die meisten können es nicht erwarten, die Masken wieder abzulegen und einander ins Gesicht sehen zu können. Wenig überraschend waren dabei die Ergebnisse einer Umfrage: Ältere Menschen wollen die Maske eher beibehalten als jüngere und Frauen eher als Männer. Nicht nur die Kosmetikindustrie wird das Verschwinden der Masken freuen. Vor allem Taube und Schwerhörige, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, dürfen sich endlich wieder als Teil der Gemeinschaft fühlen, aus der sie so lange ausgeschlossen waren.