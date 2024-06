Mit dieser Ausrüstung wird die Gartenparty zum Erfolg

In der warmen Sommerluft liegt der Geruch von frischem Brot, gegrillten Leckerbissen und fruchtigen Cocktails. Die ersten Glühwürmchen schwirren in der Dämmerung, während Musik und das Lachen der Gäste den mit Lampions erleuchteten Garten beschallen. In einer solchen Atmosphäre und unter dem Zauber einer gelungenen Gartenparty bekommt das gemütliche Zusammensein eine besondere Note. Der Party geht dazu jedoch eine gründliche Vorbereitung seitens der Gastgeber voraus, angefangen bei der richtigen Ausrüstung.

Was wird für eine erinnerungswürdige Gartenparty gebraucht?

Wer eine Gartenparty plant, sollte sich unabhängig von dem jeweiligen Anlass über mehrere Faktoren Gedanken machen. Wie viele Gäste sind eingeladen und wo können sie sitzen? Was geschieht, wenn das Wetter umschlägt und Regen droht? Auch über das Speisenangebot, die Erfrischungen für die Gäste und über die Musikauswahl muss im Vorfeld der Party nachgedacht werden. Eine Checkliste hilft dabei, während der Planung den Überblick zu behalten:

Punkt 1: Das richtige Partyzelt finden

Der Garten als Schauplatz eines Fests bringt zahlreiche Vorteile mit sich, darunter viel Platz, frische Luft und der Anblick einer farbenprächtigen Pflanzenpracht. Abends verzaubert der Blick in den Sternenhimmel die Gäste – sofern sich keine Wolkenfront in den Weg drängt, denn bei einer Gartenparty besteht immer das Risiko, von Wind und Regenschauern überrascht zu werden. Um sich vor plötzlichen Niederschlägen zu schützen – oder bei schönem Wetter vor lästigen Mücken – ist ein Partyzelt sinnvoll. Dieses wird im Garten aufgestellt, um während der Party einen gemütlichen Rückzugsort zu schaffen. Wie groß das Zelt ausfallen muss, hängt von mehreren Dingen ab, darunter:

dem Einsatzzweck

der geplanten Anzahl der Gäste

dem Platzangebot im Garten

Ebenso muss überlegt werden, ob das Partyzelt als reiner Unterstand dienen soll oder ob darin Tische und Stühle platziert werden.

TIPP: Um den richtigen Platzbedarf zu berechnen, hilft folgende Formel: 0,5 Quadratmeter × Anzahl der (stehenden) Gäste. Sind 50 Besucher eingeladen, sollte der Zeltinnenraum also mindestens 25 Quadratmeter fassen. Sitzen die Partygäste beim Feiern an Bierzeltgarnituren, muss pro Mensch mit einem Platzbedarf von 0,8 Quadratmetern gerechnet werden.

Punkt 2: Geeignete Sitzgelegenheiten auswählen

Neben einem Partyzelt braucht eine gute Gartenparty ausreichend Sitzgelegenheiten für die Gäste. Zur Auswahl stehen entweder Tisch und Stühle oder praktische Bierzeltgarnituren, die mit mehreren Vorteilen überzeugen:

schneller Auf- und Abbau

entspanntes und gemütliches Ambiente

großes Platzangebot

Hochwertige Bierzeltgarnituren sind stabil und dennoch leicht zusammenklappbar. Zudem stehen verschiedene Ausführungen zur Wahl, darunter Bierbänke mit bequemer Rückenlehne. Im Vergleich zu einem Partytisch mit mehreren Stühlen bietet eine Bierzeltgarnitur, bestehend aus einem langen Tisch und zwei Bierbänken, mehr Sitzflächen auf kleinerem Raum. Daher eignen sich die Garnituren für Feiern in kleinen und großen Gärten.

Expand Foto: Francesco Scateno / Shutterstock

Eine weitere Option besteht in einer „Bierbanktafel“ als optischer Mittelpunkt der Party. Die Speisen können hierauf nebeneinander angerichtet werden, sodass die Gäste ein schönes Buffet erwartet. Tischdekoration und Geschirrauswahl an den restlichen Bierzeltgarnituren entscheiden über den Stil der Party. Helle Leinentischdecken und Porzellangeschirr passen etwa zu einer Outdoor-Hochzeit. Bunte Tischläufer und große Bembel sind für Vereins- und Familienfeste eine gute Wahl.

TIPP: Wer es besonders romantisch mag, kann auf den Bierzeltgarnituren auch Kerzen, Schnittblumen, getrocknete Blüten oder Lichterketten platzieren.

Punkt 3: Die Beleuchtung an den Anlass anpassen

Damit die Partygäste auch abends den liebevoll bepflanzten Garten, das Festzelt und die Tischdekorationen bewundern können, ist eine durchdachte Partybeleuchtung gefragt. Eine gemütliche Atmosphäre erzeugt hierbei die Kombination aus:

Solar-Fackeln rund um das Festzelt

Solar-Bodenleuchten an den Gartenwegen und der Terrasse

Lampions und Lichterketten unter der Pergola und im Festzelt

Windlichtern auf den Bierzelttischen

Ein stimmungsvolles Ambiente entsteht durch warmes Licht, sodass sich als Lichtfarbe Warmweiß besonders gut eignet. Dazwischen setzen farbige Lampions in Orange, Rot oder einem satten Gelb hübsche Akzente.

Punkt 4: Ein schmackhaftes Partymenü zusammenstellen

Festzelt, Sitzmöglichkeiten und Beleuchtung bilden den Rahmen einer Gartenparty. Ihr Herzstück besteht jedoch in den Leckereien, die die Gäste serviert bekommen. Während der Partyplanung sollte daher ein möglichst vielseitiges Menü zusammengestellt werden, das den Geschmack aller Besucher trifft. Dafür kann es sinnvoll sein, neben leckeren Grillgerichten vegetarische und vegane Alternativen anzubieten. Ein Partymenü könnte dann folgendermaßen aussehen:

Steak, Würstchen und Hamburger (wahlweise in Veggie-Ausführung) mit verschiedenen Soßen

gegrilltes Gemüse mit unterschiedlichen Dips

Backkartoffeln mit Kräuterbutter

Frühlingsrollen mit knackiger Gemüsefüllung

Antipasti-Platten, Gemüsesticks und ein gut bestückter Brotkorb sollten auf der Tafel ebenfalls nicht fehlen. Als Nachspeisen kommen unter anderem Blechkuchen, Obstsalat und frische Früchte infrage.