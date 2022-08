Mit DIY ist alles besser

Wer etwas mit seinen eigenen Händen erschaffen kann, hat das Recht, darauf stolz zu sein. Oft entstehen mit ein bisschen Fantasie einzigartige Unikate, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Es ist erstaunlich, was sich alles selbst herstellen lässt. Von der Hose über das Shampoo bis hin zu Kerzen und attraktiven Accessoires existieren die tollsten Ideen, um das Leben mit verschiedenen Eigenkreationen zu bereichern.

Selbstgeschaffenes für den Alltag

Es gibt viele Dinge, die wir täglich benutzen und die sich selbst herstellen lassen. So ist es zum Beispiel möglich, Seife selber zu gießen. Das geht an und für sich ganz einfach. Als Grundlage dienen beispielsweise Pflanzenfette. Zum sogenannten Seifensieden benötigt man neben Fetten und Ölen auch eine Lauge. Einfacher funktioniert es mit fertiger Seifenrohmasse. Beim Einschmelzen kommen nach Belieben duftende Öle hinzu, sodass eine individuelle Seifenkomposition entsteht. Verwendbar sind unter anderem Kernseife, Sheabutter oder Glycerinseife. Zur Aromatisierung eignen sich zum Beispiel Argan-, Mandel- und Kokosöle. Ätherische Öle von der Rosen-, Lavendel- oder Zitruspflanze verleihen der Seife einen betörenden Duft. Zudem ist es möglich, Blüten in die flüssige Seife zu geben und so für eine extravagante Optik zu sorgen. Ohnehin eignen sich pflanzliche Zutaten perfekt zur Herstellung der unterschiedlichsten Drogerieartikel. Nahezu kostenlos und ökologisch ist zum Beispiel ein Waschmittel aus Kastanien.

Gebrauchtes neu beleben

Ein sinnvoller und derzeit sehr beliebter Trend ist das Upcycling. Hierbei erhält Altes eine neue Bestimmung. Aus gebrauchten Gegenständen entstehen mit etwas handwerklichem Geschick, Fantasie und Kreativität hübsche Dinge von hohem dekorativem Wert. Alte Wanderstiefel verwandeln sich in Blumentöpfe, Wagenräder dekorieren die Hauswände und alte Fahrräder erstrahlen mit ein bisschen Farbe in frischem Glanz.

Delikates selbst gemacht

Allgemein verbreitet ist die Zubereitung eigener Speisen. Am Herd zu stehen und sich die Mahlzeiten selbst zu kochen, gehört eher zur Regel als zur Ausnahme. Das Kochen, Braten und Grillen bietet viele Vorteile, denn auf diese Art und Weise lassen sich natürliche und hochwertige Zutaten besser in den Speiseplan integrieren. Delikat zubereitet schmecken uns vitaminreiche Obst- und Gemüsesorten sehr viel besser. Es macht Spaß, immer wieder neue Rezepte auszuprobieren, mit verschiedenen Zutaten zu experimentieren und auch so den Teller mit köstlichen Unikaten zu bereichern. Noch besser schmecken die Mahlzeiten, wenn wir sie mit Gemüse und Kräutern anrichten, die aus unserem eigenen Garten stammen. Wer für den Winter vorsorgen möchte, trocknet die Kräuter, zerkleinert sie und bewahrt sie in einer Dose auf. Viele Gartenliebhaber stellen außerdem ihre eigenen Teemischungen aus getrockneten Blättern her. Dazu eignen sich Pflanzen wie Kamille, Pfefferminze und Brennnessel. Sehr lecker ist auch selbstgemachte Marmelade aus verschiedenen Früchten, zum Beispiel aus Johannisbeeren, Him- und Brombeeren, Erd- oder Holunderbeeren. Wer möchte, fügt der Marmelade einen Schuss Schnaps bei. Mit den selbstgemachten Spezialitäten lassen sich außerdem raffinierte Geschenkkörbe packen. Somit steht immer ein persönliches Präsent für die unterschiedlichsten Anlässe zur Verfügung. An Weihnachten ist es dann an der Zeit für ganz besondere Leckereien. Dann entstehen in den Küchen die wunderbarsten Plätzchen und Lebkuchen, die sich in einer Dose mehrere Wochen lang halten.

Fazit: Selbstgemachtes sieht besser aus, schmeckt besser und macht unheimlich stolz. Vieles, was wir fertig für teures Geld kaufen, stellen wir mit den eigenen Händen in exzellenterer Qualität selbst her.