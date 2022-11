Mit El Gordo an Weihnachten Träume erfüllen

Die schätzungsweise zweitälteste Lotterie ist die Weihnachtslotterie El Gordo in Spanien bereitet nicht nur Familien, sondern ganzen Dörfern und Städten große Freude.

Vorfreude auf die Ziehung von El Gordo bereitet auch die Werbung. Im Jahr 2017 hat ein spanischer Filmregisseur einen Kurzfilm produziert. indem es darum geht, dass sich eine Frau und ein Mann beim Warten in einem Lotterieshop kennengelernt haben und daraus eine Liebesgeschichte wurde.

Bei dem weltweiten Mega-Event gewinnt jedes sechste Los. Die Lose sind im jeweiligen Jahr für die Ziehung am 22. Dezember, welche live am spanischen TV übertragen wird, gültig. Der Gesamtbetrag von El Gordo hatte im Jahr 2013 die Höhe von 640 Millionen Euro. Mittlerweile geht es um Gesamtgewinne in der Höhe von 2,4 Milliarden Euro.

Teilnahme

Die Teilnahme über Lottoland ist legal. Diese wird durch die europäische Glücksspiellizenz überwacht und vom Staat reguliert. Die Teilnahme an der spanischen Weihnachtslotterie ist online möglich. Lotterieannahmestellen in Deutschland bieten derzeit noch keine Teilnahme für El Gordo an. Lottoland ist seriös. Die Losnummern mit fünf Stellen können frei ausgewählt werden.

Mit dem Kauf eines ganzen Loses für 249,99 Euro ist die Chance für die volle Auszahlung des Hauptpreises gegeben. Alternativ können bei Lottoland Anteilscheine gekauft werden. Beliebt sind in Spanien die Zehntel-Lose. Der Preis bei Lottoland beträgt dafür in Deutschland 34,99 Euro.

Auch wenn die Gewinne geteilt werden durch zehn, verbleiben noch 400.000 Euro, wenn einer von den 170 Hauptpreise gewonnen wird.

Gewinnstufen bei El Gordo

170 Gewinner mit den richtigen Gewinnzahlen haben die Möglichkeit auf den Hauptgewinn von vier Millionen Euro. Die Gesamtsumme beträgt 680 Millionen Euro. 1,7 Milliarden Euro sind verteilt auf die Gewinnstufen 2 bis 17. Im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit für einen Hauptgewinn in Deutschland beim nationalen Lotto, welche 1 zu 140 Millionen ist, beträgt diese bei der spanischen Weihnachtslotterie 1 zu 100.000.

Der Hauptgewinn von vier Millionen Euro befindet sich in der Gewinnklasse 1. Preisgelder in der Höhe von 1,25 Millionen Euro, 500.000 Euro, 200.000 Euro und 60.000 Euro sind in den Gewinnklassen 2 bis 5, 20.000 Euro bis 200 Euro verteilen sich auf die Gewinnklassen 6 bis 17.

Mit einem ganzen Los ist der Hauptgewinn bei El Gordo in voller Höhe möglich. Das kleinste Los ist ein Hundertstel. Der Gewinn bei einem Hauptgewinn beträgt 40.000 Euro. Maßgebend für die Höhe des Gewinns sind die Anteilsscheine. Mehrere Lose von Lottoland für die Weihnachtslotterie El Gordo bieten höhere Chancen auf einen Gewinn, um sich beispielsweise den Traum von einem Auto zu erfüllen.

Ziehung der Gewinnzahlen

Am 22. Dezember findet im Rahmen einer umfangreichen TV-Show in Madrid die Ziehung der Gewinnzahlen mit der live Übertragung im spanischen Fernsehen statt. Traditionell werden die Gewinnzahlen von den Schülerinnen und Schülern der Schule San Ildefonso in Madrid, in früheren Zeiten ein Waisenheim für Kinder, singend verkündet. Die Spenden von El Gordo an die Schule sind ebenfalls Tradition.

Die Losnummern sowie die Preisgelder sind auf zwei Lostrommeln verteilt. Jede Losnummer erhält damit eine Zuordnung zu einem möglichen Preisgeld, sodass der Zeitpunkt der Ziehung für Hauptgewinn Glückssache ist. Geldgewinne und Losnummern werden gleichzeitig gezogen. Nach zwanzig Ziehungen erfolgt eine neue Durchmischung, um die fairen Bedingungen zu gewährleisten.