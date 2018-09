Heilbronn wirbt auf der Solothurner Herbstmesse

Heilbronn auf der Herbstmesse in Solothurn Käthchen Laura Scholl ist begeistert von Solothurn

Der Startschuss zur 41. Herbstmesse in Heilbronns Partnerstadt Solothurn in der Schweiz ist gefallen. Bis Sonntag kommender Woche erwarten die rund 300 Austeller über 100.000 Besucher. In Halle 4 am Stand 422 präsentiert sich in diesem Jahr Heilbronn zusammen mit der Bundesgartenschau und trifft auf ein großes Interesse bei den Messegästen. Ab Donnerstag wird dann eine große Delegation des Heilbronner Gemeinderats nach Solothurn reisen.

„Das Auftaktwochenende war schon vielversprechend“, betont Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und freut sich zusammen mit der Buga-Veranstaltungschefin Michaela Ruof über das große Interesse an Heilbronn beim Auftritt in der Partnerstadt Solothurn. Gemeinsam haben die beiden Gesellschaften für die Stadt Heilbronn den Messestand gestaltet, der zudem ehrenamtlich von der Heilbronner Bürgerstiftung und vom Verkehrsverein Heilbronn betreut wird. Natürlich ist auch das Heilbronner Käthchen mit dabei. Laura Scholl ist begeistert von Heilbronns Partnerstadt. „Wunderschön, diese Altstadt“, sagt sie und hat sich gleich verliebt in die schönste Barockstadt der Schweiz.

Heilbronn Herbstmesse Eröffnung der HESO 2018 mit Bundesrat Ignazio Cassis (Bildmitte), HESO-Manager Urs Unterlechner (rechts), Kurt Fluri Nationalrat und Stadtpräsident Solothurn (2. von rechts), dem Heilbronner Käthchen und HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch (links).

Neben Freizeit- und Erlebnisangeboten, Hotel- und Stadtinformationen, sowie aktuellen Fakten zur wachsenden Studentenstadt Heilbronn und zur Bundesgartenschau ist es aber vor allem das Gespräch mit den Messebesuchern, das die Standmannschaft beeindruckt. Begeisterung lösen aber auch die Bilder und Simulationen über die neue Experimenta aus. „Für viele ist es in der Tat ein guter Anlass, im kommenden Jahr wieder einmal nach Heilbronn zu fahren“, freut Steffen Schoch.

Das Werben um Heilbronn wird ab Donnerstag noch verstärkt. Denn dann reist der Gemeinderat der Stadt mit Oberbürgermeister Harry Mergel an der Spitze an die Stadt an der Aare. Bis Sonntag werden über 100.000 Besucher auf einer der größten Verbrauchermessen in der Schweiz erwartet.