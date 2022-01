Mobbing im Job - wie geht man mit ständigen Sticheleien um?

Die Sorge um den Arbeitsplatz ist vor allem in wirtschaftlich schwierigen Situationen allgegenwärtig. Probleme im Job können jedoch verschiedene Hintergründe haben. Auch wenn die Situation kompliziert ist, sollten Arbeitnehmer wissen, wie sich selbst und ihre Arbeitsumgebung vor Mobbing schützen können.

Gespräche führen und Beobachtungen schriftlich dokumentieren

Unangenehme Konflikte können an jedem Arbeitsplatz auftreten. Überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, entstehen Missverständnisse und Unstimmigkeiten. Normalerweise können diese Probleme durch Gespräche aus der Welt geschafft werden. Wenn Mitarbeiter*innen gezielt gedemütigt oder isoliert werden, handelt es sich um Mobbing. Die Folgen von Gruppenmobbing können sowohl für die Betroffenen als auch für das Unternehmen sehr schwerwiegend sein. Bevor Entscheidungen getroffen werden, ist es für einen von Mobbingattacken betroffenen Arbeitnehmer wichtig, zunächst Beweise zu sammeln, um diese dem Vorgesetzten in einem Personalgespräch vorzulegen. Häufig wird dabei auf die Unterstützung einer Detektei zurückgegriffen. Mit Beobachtungen und professionellen Ermittlungen kann ein Detektiv in Stuttgart zur Klärung des Sachverhalts beitragen. Zeitaufwendige Recherchearbeit zählt zu den Aufgaben einer Detektei. Im Rahmen von Aufträgen privater Kunden oder Unternehmen ermitteln die Privatdetektive, um Mobbing, Wirtschaftskriminalität oder andere Delikte aufzuklären, gerichtsverwertbare Beweise zu finden und um gegebenenfalls selbst als Gerichtszeugen zur Verfügung zu stehen. Was ist Mobbing? Wie kann man sich gegen Mobbingangriffe wehren, ist eine besonders häufig gestellte Frage. Mobbende Personen sind an ihrer verbalen Aggressivität und der Respektlosigkeit, mit der sie ihre Mitmenschen behandeln, erkennbar. Bei Mobbing wird zudem zwischen verschiedenen Formen und Ausprägungen unterschieden.

Faires Verhalten einfordern

So gibt es neben verbalem Mobbing, das von kleinen Sticheleien und ‍regelmäßigen Beschimpfungen bis zu Einschüchterungen und Diskriminierungen reicht, auch soziales und physisches Mobbing. Sozialmobbing ist eine Art des Gemobbtwerdens, die schwer erkennbar ist, da dieses oft hinter dem Rücken des Betroffenen geschieht. Durch gezieltes Verbreiten von Gerüchten und Falschinformationen soll dem sozialen Ansehen des Opfers Schaden zugefügt werden. Als physisches Mobbing gilt absichtliches Schubsen oder Verprügeln einer Person, allerdings wird auch leichtes Zwicken oder Kratzen dieser Mobbingart zugeordnet. Mobbingopfer verzichten oft auf eine Anzeige oder ein klärendes Gespräch mit einer Führungsperson, weil weitere Unannehmlichkeiten im Job oder der Verlust des Arbeitsplatzes befürchtet werden. Abwiegeln ist jedoch keine Lösung, da passives Verhalten potenzielle Mobber ermutigt, ihre Aktivitäten zu verstärken. Oft beschränken sich die Handlungen nicht auf den persönlichen Kontakt. Aufgrund zunehmender Digitalität werden auch Verbrechen immer digitaler. Grundsätzlich kann jeder, ob Unternehmen oder Privathaushalt, ein Opfer von Cybermobbing werden. Um sich gegen das Mobbing zu wehren, müssen Betroffene jedoch selbst aktiv werden. Der erste Schritt sollte darin bestehen, eine Aussprache mit dem Mobber herbeizuführen, um eventuelle Missverständnisse zu klären. Ein solches Gespräch sollte allerdings am besten im Beisein einer unabhängigen, dritten Person geführt werden. Wichtig ist, die eigene Wahrnehmung möglichst mit Fakten und Beweisen zu untermauern und ein faires Verhalten einzufordern. Auch wenn ein Fehler, der am Arbeitsplatz passiert ist, Auslöser für die Mobbingattacken sein sollte, besteht keinerlei Recht, über die Fähigkeiten des Mitarbeiters herzuziehen. Grenzen setzen und "nein sagen" zu können sind wichtige Voraussetzungen, um weiterem Mobbing vorzubeugen. Im Extremfall kann gegen Mobbing rechtlich vorgegangen werden. So weit sollte es jedoch nicht kommen.