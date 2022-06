Mobile Gaming, 5G und Schnellladen: Mobilfunkmesse präsentierte Schwerpunkte des Handysektors

Nach zwei Jahren Pause konnte in diesem Jahr wieder der Mobile World Congress stattfinden. Vom 28. Februar bis 03. März 2022 stellten in Barcelona Entwickler und Akteure einem interessierten Publikum technologische Innovationen und die Zukunft der Mobilfunkbranche vor. Neben den neuesten Smartphones, Tablets und Notebooks konnten die Besucher im Frühling auch einen Blick auf innovative Technologien und Designs werfen, die die Nutzung von mobilen Endgeräten effizienter und komfortabler gestalten sollen.

In diesem Jahr lag der Fokus des Mobilfunksektors der Zukunft vor allem auf drei Schwerpunkten. Die Themen Mobile Gaming, 5G-Standard und die Schnellladefunktion von Akkus beschäftigen die Entwickler und prägten den Mobile World Congress.

Smartphone ist wichtigste Gamingplattform

Gaming ist ein Thema, das die Mobilfunkbranche schon seit einiger Zeit beschäftigt. Mit der Entwicklung moderner Smartphonetechnologien wie hochwertiger Displays, leistungsfähiger Arbeitsspeicher und schneller Internetstandards ist Gaming mobil geworden. Das Smartphone hat sich zur beliebtesten Gamingplattform entwickelt und dem PC und der Konsole Konkurrenz gemacht.

Dieser Schnittpunkt zwischen Mobilfunk und Gaming hat dazu geführt, dass beide Branchen sich stärker aufeinander zubewegt und ihr innovatives Potenzial in Technologien investiert haben, die Gaming auf mobilen Endgeräten zu einer interessanten Alternative gemacht haben. Dazu zählt vor allem die Optimierung von Computer- und Konsolenspielen für mobile Endgeräte oder die Anpassung von browserbasierten Games an die neuen Anforderungen. Entstanden sind Native Gaming-Apps, die beliebte Spieleklassiker auf das Smartphone bringen oder Websites, die browserbasierte Games ohne Anpassungsschwierigkeiten auch auf mobilen Endgeräten spielbar machen.

Zu den neuesten Trends im Bereich Mobile Gaming gehören die Handy Casinos. Ihre Verbreitung haben auch dem Mobile Gaming noch einmal zusätzlichen Auftrieb verliehen. Die kreativen Spieleentwicklungen benötigen kaum Speicherplatz und eignen sich deshalb besonders für die mobile Unterhaltung. Die mobile Version der Online Casinos begeistert immer mehr Gamer. Dank atmosphärisch und grafisch ansprechender Spielvarianten, insbesondere aus dem Bereich der Videoslots, können die kurzweiligen Games auch Spieler begeistern, die sonst vor allem auf Computer- und Konsolenspiele mit Adventure- oder RPG-Charakter setzen.

Das Mobile Gaming mit seinen Innovationen wird die Mobilfunkbranche auch langfristig beschäftigen und neue Impulse mit sich bringen, die die Entwicklung mobiler Endgeräte voranbringt.

5G als Mobilfunkstandard

Eine weitere Technologie, ohne die der Erfolg der Mobilfunkbranche kaum denkbar wäre, ist der 5G-Standard für mobiles Internet. Noch sind die Mobilfunknetze in 5G-Geschwindigkeit eher ein Newcomer in der Branche, doch sie setzen sich immer stärker durch und sorgen damit für einen Quantensprung in der Nutzung von mobilen Endgeräten. Im Vergleich zum bisher leistungsstärksten LTE-Netz bietet der 5G-Standard eine etwa eintausendmal höhere Übertragungsgeschwindigkeit und eine einhundertmal höhere Datenübertragungskapazität. Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s definieren die fünfte Generation der Mobilfunkstandards. Hinzu kommt der geringere Stromverbrauch, der mit der Umstellung auf den neuen Standard erreicht werden soll. Entwickler sprechen derzeit von einer Reduzierung des Energieverbrauches für die Datenübertragung auf ein Tausendstel der aktuellen Leistung.

Mit dem wachsenden Ausbau des 5G-Netzes steigt auch der Bedarf an Endgeräten, die den neuen Mobilfunkstandard unterstützen und damit das volle Potenzial des schnellen mobilen Surfens ausschöpfen können. Auch bei den Prozessoren für mobile Endgeräte soll 5G der neue Standard werden. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona wurden Prozessoren in 5-nm-Technologie vorgestellt, die es den neuen Smartphones ermöglichen sollen, die zur Verfügung gestellten Bandbreiten des 5G-Mobilfunkstandards in ausreichender Geschwindigkeit zu verarbeiten.

Vor allem für Aktivitäten wie Streaming und Gaming soll der 5G-Standard neue Maßstäbe setzen. Bild- und Tonübertragungen in Echtzeit und ohne Störungen oder lange Pufferzeiten und Reaktionszeiten im Gaming, die auf ein Minimum reduziert werden können, all das soll mit dem neuen und leistungsstarken mobilen Internet erreicht werden. Selbst Innovationen wie Augmented und Virtual Reality sollen im 5G-Netz in beeindruckender Qualität nutzbar sein.

Schnellladen als Qualitätskriterium für Smartphones

Mobile Endgeräte sind durch moderne Technologien zu tragbaren Minicomputern geworden. Die große Bandbreite an Leistungen in hoher Qualität sorgt aber auch dafür, dass Smartphones, Tablet und Notebooks hohe Ansprüche an die Akkuleistung stellen. Insbesondere Aktivitäten wie Streaming und Gaming verbrauchen viel Energie. Die aktuellen Standards für Akkus konnten noch nicht zufriedenstellend an die neuen Möglichkeiten mobiler Endgeräte angepasst werden.

Eine Technologie, die diese Lücke zumindest teilweise schließen soll, ist die Schnellladefunktion, mit der moderne Akkus inzwischen ausgestattet werden. Eine Kombination aus einem speziellen Ladegerät, das die schnelle Energieübertragung unterstützt, und eines Hochleistungsakkus, der die gelieferte Energie schnell speichern kann, sorgt dafür, dass mobile Endgeräte schon nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit sind. So kann beispielsweise die vollständige Ladezeit eines Akkus von bis zu vier Stunden auf eine Stunde oder weniger verkürzt werden.

Als praktische Ergänzung bringen Entwickler immer leistungsstärkere Powerbanks auf den Markt, in denen ebenfalls Energie gespeichert werden kann, um sie auch unterwegs bei Bedarf für das mobile Endgerät zur Verfügung zu stellen. Über die Powerbank kann das Smartphone oder Tablet aufgeladen werden, ohne auf eine separate Stromquelle zugreifen zu müssen.

Da die Nutzung von mobilen Endgeräten immer stärker von Aktivitäten wie Streaming und Gaming geprägt ist, wird die ausreichende Energieversorgung der verbrauchsintensiven Geräte in Zukunft eine ebenso große Rolle spielen wie die Entwicklung von Technologien, die den Energieverbrauch signifikant reduzieren können. Einen ersten Schritt hat die Branche bereits mit der Entwicklung des 5G-Standards getan.

expedition d macht junge Generation fit für moderne Smartphone Technologien

Nicht nur für Gamer ist das Smartphone zur wichtigsten Plattform avanciert. Auch für die generelle Internetnutzung greifen Verbraucher immer stärker zu mobilen Endgeräten. Dabei ist es vor allem die jüngere Generation, die ein verstärktes mobiles Online-Verhalten zeigt. Wie eine repräsentative Studie der Postbank ermittelte, dass 92 Prozent der 18- bis 39-Jährigen ein Mobiltelefon zum Surfen nutzen.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, junge Menschen früh Kompetenzen im sicheren Umgang mit mobilen Endgeräten und dem Internet zu vermitteln. Hier leistet die Bildungsinitiative expedition des Programmes COACHING4FUTURE der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH einen wertvollen Beitrag. In diesem Jahr bietet sie am 04. und 05. Juli 2022 bietet sie Schülern an der Ludwig-Uhland-Schule in Birkenfeld ein umfangreiches Programm rund um das Thema „Digitalisierung verstehen“.

An verschiedenen Stationen sollen Jugendliche Themenschwerpunkte wie das Erkennen von Fake News, den Schutz eigener Dateien und der eigenen Privatsphäre im Internet, die sichere und rechtskonforme Gestaltung von Inhalten für das Internet und die Lösung technischer Probleme mit mobilen Endgeräten und dem Internet entdecken und sich Kompetenzen aneignen, die ihnen im Alltag als Generation der Smartphonenutzer nützlich sein können.

Die Schülerinnen und Schüler gehen an den beiden Tagen auf Tuchfühlung mit Schlüsseltechnologien der Mobilfunkbranche und lernen nicht nur neue technologische Möglichkeiten und ihre Bedeutung kennen, sondern können sich auch über berufliche Perspektiven informieren, die mit der Weiterentwicklung des Mobilfunkmarktes zusammenhängen. So möchte die Bildungsinitiative junge Menschen fit machen für eine digitale und mobile Zukunft, die sie aktiv mitgestalten sollen.