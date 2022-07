Modetipps für Frauen: Welche Hose passt zu welcher Figur?

Jeder Körper ist anders und individuell – und das ist genau richtig so. Besonders bei Hosen kann der jeweilige Schnitt entscheidend sein. Je nachdem, ob man groß oder klein, zierlich oder kurvig gebaut ist, sitzt das gleiche Hosenmodell anders. Die meisten Frauen sind ihre eigenen schärfsten Kritiker. Beine zu kurz, Bauch zu dick, Po zu flach: Irgendetwas gibt es fast immer, mit dem man nicht zufrieden ist. Glücklicherweise kann die richtige Hose viel dafür tun, sich in seinem Körper wohler zu fühlen. Sie bringt Beine und Po in Form und schafft es, den eigenen Figurtyp optimal zu unterstützen. Noch dazu setzt sie die eigenen Vorzüge in Szene. Hilfreiche Tipps zur Wahl der idealen Hosenform bietet der folgende Artikel.

Die richtige Hose zu finden, ist nicht immer leicht

Die passende Hose zu finden, gehört für viele Frauen zu einer der schwierigsten Aufgaben bei der Kleiderauswahl. Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Komponenten, die stimmen sollten.

Der Schnitt solle der Figur schmeicheln.

Farbe und Muster müssen zum Rest der Garderobe passen und stilistisch stimmig sein.

Das Material fühlt sich angenehm auf der Haut an und fällt schön.

Die Hose sollte möglichst vielseitig sein und zu vielen Anlässen passen.

Online findet man mittlerweile eine riesige Auswahl verschiedener Hosentypen – beispielsweise von der Marke Cambio. Cordhosen, Jeanshosen, Stoffhosen, Culottes und Chinos in verschiedenen Formen und Farben: Wer sich beim Kauf einer neuen Hose vorab einige Gedanken macht, der kann hier einen treuen Begleiter für sämtliche Lebenslagen finden. Weniger und dafür ausgewählte Kleidungsstücke zu besitzen, ist auch ein großer Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank.

Hosen für große und kleine Frauen

Frauen, die eher klein und zierlich gebaut sind, können gut auf schmale, hochgeschnittene Hosen zurückgreifen. Diese Hosen strecken die Figur optisch in die Länge und lassen sie dadurch etwas größer wirken. Auch Hosen mit Bügelfalten, kombiniert mit hohen Schuhen, zaubern zusätzlich ein paar Zentimeter. Bei Frauen, die kleiner als 1,65 Meter sind, ist es ein Trick, die Körperlinie nicht zu unterbrechen. Dies schaffen sie, indem sie Oberteil und Jeans in einem ähnlichen Farbton halten. Alternativ wirkt es auch harmonisch, wenn das Oberteil heller ist als die Hose. Große Frauen können besonders gut Latzhosen tragen. Für kleine Frauen sind diese leider weniger geeignet, da sie die Figur eher stauchen und klein und rundlich wirken lassen. Großen und kurvigen Frauen stehen außerdem auch Schlaghosen in dunklen Farben gut. Diese gleichen durch das ausgestellte Bein optisch große Hüften aus und zaubern eine schöne Sanduhr-Figur.

Hosen passend zum jeweiligen Figurtyp

Neben der Größe spielt es bei der Hosenauswahl natürlich auch eine Rolle, wie der jeweilige Körperbau ist. In der Mode unterscheidet man zwischen Apfel-, Birnen-, Sanduhr-, Rechteck- und Dreiecks-Typ.

Frauen mit einer sogenannten „Apfelfigur“ haben eine schmale Hüfte, eine eher breite Taille, schlanke Beine und einen kleinen Bauch. An ihnen sehen High-Waist-Jeans besonders gut aus, da sie die kleinen Röllchen am Bauch überdecken. Auch Marlenehosen sind gut geeignet, um den Bauch und die Taille zu kaschieren sowie die Beine optisch zu strecken.

Die „Birnenfigur“ erkennt man an schmalen Schultern, breiten Hüften sowie einem kräftigen Po und kräftigen Oberschenkeln. Ideal für diesen Figurtyp sind dunkle Bootcut-Jeans mit leichtem Schlag. Um den Po optisch ein wenig zu verkleinern, kann man noch darauf achten, dass die Hose kleine, tiefsitzende Taschen hat.

Die „Sanduhrfigur“: Der Inbegriff weiblicher Kurven. Frauen mit diesem Figurtyp haben breite Hüften, breite Schultern und eine schmale Taille. Optimal für diese Körperform sind Hosen mit hohem Stretchanteil, die sich optimal an den Körper anschmiegen. Hochgeschnittene Hosen, die mit engen Oberteilen kombiniert werden, lenken den Blick direkt auf die schmale Taille. Ein Modetipp für Kurvige im Sommer ist außerdem der Jumpsuit – ein echter „No-Brainer“, da man sich bezüglich der Kombinationen keine Gedanken machen muss.

Dann gibt es noch die „Rechteck-Figur“. Diese Frauen haben ein eher sportliches und weniger kurviges Aussehen. Ihre Taille ist meist klein, der Po eher flach. Frauen mit Rechteck-Figur können besonders gut Boyfriend-Jeans tragen, die mit einem enganliegenden Oberteil und High Heels kombiniert werden. Auch Schlaghosen helfen dabei, diesen Typ noch femininer wirken zu lassen.

Die „Dreieck-Figur“ zuletzt zeichnet sich durch schmale Hüften aus und einen Oberkörper, der nach oben hin immer breiter wird. Diesen Frauen stehen Slim-Fit-Jeans und Hüfthosen gut. Slim-Fit-Jeans sitzen an Po und Oberschenkeln eng. Dadurch, dass sie einen hohen Bund haben, betonen sie die Taille und lassen die Frauen sowohl kurvig als auch schlank wirken.