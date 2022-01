Modetrends und wie man mit ihnen umgeht

Modisch gekleidet zu sein ist toll, aber nicht immer ganz leicht. Denn erstens muss man stets über die aktuellen Trends informiert sein und zweitens braucht man ein Gefühl für das richtige Styling. Schon kleine Details können entscheidend sein, ob ein Outfit up to date ist oder voll daneben. Und nichts wäre schlimmer, als in einem Look von gestern daher zu kommen. Echte Fashion-Freaks haben hier natürlich nichts zu fürchten, denn sie wissen aus sicheren Quellen, welche Trends gerade angesagt sind und in welchen Looks man besser nicht mehr aus dem Haus geht. Das trainiert ihren Sinn für einen stilvollen Umgang mit den wechselnden Trends.

Neue Trends in der Schuhmode

Es ist schon erstaunlich: Jahrzehntelang kam für modebewusste Frauen bei der Auswahl der passenden Schuhe für repräsentative Gelegenheiten nichts anderes infrage als elegante Pumps oder Stilettos mit möglichst hohen Absätzen. Das verhalf ihnen zu einer bezaubernd femininen Silhouette mit schönen langen Beinen. Doch seit einiger Zeit verschwinden diese grazilen Schuhe mehr und mehr aus dem öffentlichen Bild. Kaum jemand trägt mehr Pumps; stattdessen sind jetzt Chunky Boots angesagt. Das sind Stiefel mit hohen Sohlen und einer beinahe klobigen Attitüde. Vor allem junge Frauen tragen sie zu allen denkbaren Outfits, ganz gleich, ob zu Jeans sind oder zu hocheleganten Kleidern. Und alle sind begeistert von diesem neuen Look. Keine Frage: Hier hat sich ein neuer Trend durchgesetzt.

Streetstyle ist angesagt

Stiefel sind durch nichts zu ersetzen. Als einzig denkbare Alternative zu Chunky Boots kommen höchstens noch Sneaker infrage. Diese leichten Sportschuhe sind ja schon etwas länger en vogue und haben sich bereits als ideale Ergänzung zu allen möglichen modischen Outfits bewährt. Auch sie haben vielfach den klassischen Pumps und Stilettos den Rang abgelaufen und erfreuen sich großer Beliebtheit bei allen Fans von cooler Streetwear. Sein hervorragendes Image verdankt dieser Trend unter anderem den Produkten von namhaften Herstellern wie Adidas, Converse oder The North Face. Man kann diese Sneaker & Mode bei Tint kaufen, einem Online-Shop, der sich auf ein attraktives Angebot mit stylisher Markenmode spezialisiert hat. Das breite Sortiment umfasst Artikel wie Jeans, Polos, Shorts, Schuhe und coole Accessoires für Damen, Herren und Kinder, die man hier zu besonders günstigen Preisen bestellen kann.

Jeans bleiben forever young

Ein Klassiker, der vermutlich nie aus der Mode kommen wird, ist die Jeans. Im Gegenteil, Jeans eignen sich für alle denkbaren Variationen und Style-Kombinationen, egal ob der Look sportlich, seriös oder gar edel ausfallen soll. Das einzige, was sich ändert, sind gelegentlich die Formen der Hosen, aber im Grunde gelten die Regeln, wie man Jeans richtig kombiniert, heute noch genauso wie schon vor Jahren. Und vermutlich werden diese Allround-Talente ihre modische Rolle auch in Zukunft so verbindlich weiterspielen, wie sie es bisher getan haben.

Eine reine Formsache

Die aktuellen Trends in der Jeans-Mode tendieren derzeit wieder zu weiteren Hosenformen, was vor allem dazu führen wird, dass sich in den Kleiderschränken der Damenwelt die Auswahl an Style-Möglichkeiten weiter vergrößert. Das werden echte Fashionistas mit Freude zur Kenntnis nehmen, denn Inspirationen zu neuen Outfit-Ideen kann man nie genug haben.