Mohrenköpfle gibt es jetzt auch als Hefeweizen - Hällisch gut und mehrfach prämiert

Das Mohrenköpfle Landbier aus dem Hause Haller Löwenbräu ist weder Pils noch Export noch Bockbier. Charakteristisch für das untergärige Hohenloher Landbier sind sein süffiger und vollmundiger Geschmack und die leuchtende Bernsteinfarbe. Der Geschmack des Mohrenköpfle hat schon in vielen Verkostungen überzeugt. 2013 wurde es mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet, bereits 2007 in der Kategorie »Red and amber coloured beers« mit einem der begehrten »European Beer Stars« in Bronze. Und es ist seit vielen Jahren DLG-prämiert. Mit dem Hefeweizenbier kommt nun eine obergärige Variante dazu. 60 Prozent Weizenmalz und dunkle Röstmalze geben dem Hefeweizen seine typische Bernsteinfarbe und sorgen für einen vollmundig-kräftigen und gleichzeitig fruchtig-spritzigen Geschmack. she

Löwenbrauerei Hall Fr. Erhard GmbH & Co.KG

Ritterstraße 6, 74523 Schwäbisch Hall, Fon: 0791-50901

www.haller-loewenbraeu.de