Der karitative Verein Help! - Wir helfen! e.V. mit Sitz in Schwäbisch Hall fokussiert sich auf medizinische Hilfe für Kinder und Familien sowie Menschen mit körperlichen Behinderungen in Entwicklungsländern. Um diese Arbeit zu unterstützen, hat MORITZ nun 5000 Euro für die Arbeit des Vereins gespendet.

»Die Aktivitäten von Help! – Wir helfen! sind vorbildlich und außergewöhnlich«, erklärt MORITZ Geschäftsführer und Herausgeber Ingo Eckert. »Ein Verein aus unserer Region, mit tatkräftigen Machern, die dafür sorgen, dass die Spenden an Help! – Wir helfen! zu 100% bei den Bedürftigen ankommen.« Die Unterstützten seien die Schwächsten der Gesellschaft – überwiegend Kinder, aber auch arme, ältere Menschen aus der dritten Welt, die sich eine Operation nicht leisten können und denen durch Help! – Wir helfen! diese ermöglicht wird. So wird zum Beispiel auf den Philippinen, in Peru oder in Uganda Kindern mit offenen Lippen-/Gaumenspalten ein neues Lächeln und ein lebenswertes Leben geschenkt. In Nepal ist der Verein aktiv und schenkt im Jahr rund Tausend Menschen das Augenlicht.

Zweck des Vereins ist laut dessen Leitlinien die selbstlose Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen im In- und Ausland. Verwirklicht wird dies insbesondere durch ideelle und materielle Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen, vor allem von Kindern, Jugendlichen und Familien. Der Name setzt sich zusammen aus dem Ausruf »Help!« (zu deutsch: »Hilfe!«), der dafür steht, dass irgendwo auf der Welt ein hilfsbedürftiger Mensch nach Hilfe ruft, und der entsprechenden Antwort des Vereins: »Wir helfen!« Zuletzt unterstützte Help! – Wir helfen! Geschädigte des Taifun Rai auf den Philippinen mit einer Soforthilfe von 50.000 Euro (MORITZ berichtete). Auf diese Weise war es mehreren Partnern des Vereins möglich, vor Ort gezielt Hilfe zu leisten.

Der Verein hat inzwischen mehr als 600 Mitglieder und ein Unterstützungsvolumen von über 1.2 Millionen Euro zu verzeichnen. Auf diese Weise konnte seit Gründung ingesamt über 3500 Menschen medizinisch geholfen werden (Stand November 2020).

Ingo Eckert betont: »Es gibt wohl nichts Sinnvolleres, seine Spende so anzulegen! MORITZ und ich persönlich stehen seit langer Zeit als Unterstützer für Help! – Wir helfen und seinem Förderverein zur Seite. In dieser Zeit haben wir erlebt, wie HELP! – Wir helfen! seinen Radius vergrößert hat und mittlerweile zwölf Sektionen umfasst.« MORITZ hofft, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren so positiv weitergeht und verspricht, weiterhin zu helfen!

Weitere Informationen sowie Möglichkeiten, den Verein zu unterstützen, gibt es auf www.help-wirhelfen.de