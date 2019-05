Familiendrama in Tiefenbronn

× Erweitern Tiefenbronn In Tiefenbronn ereignete sich ein schreckliches Familiendrama. Foto: qwesy qwesy, wikimedia

Ein 60-jähriger steht in Verdacht seine 38-jährige Frau und seinen 8-jährigen Sohn getötet zu haben.

Am Samstag, gegen 13.15 Uhr, wurde der 11-jährige Sohn des Ehepaars auf der Straße von einem Zeugen mit lebensgefährlichen Verletzungen festgestellt. Der Zeuge verständigte umgehend den Rettungsdienst und die Polizei. Aufgrund der Angaben des 11-Jährigen wurden mehrere Streifenwagen hinzugezogen und das Haus durchsucht. Hierbei fanden die Beamten die 38-jährige und den 8-Jährigen tot im Wohnhaus auf. Der 60-Jährige konnte festgenommen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und soll Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum Gesundheitszustand des Kindes und des Vaters machte die Polizei keine Angaben. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.