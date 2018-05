Mosbacher Sommer 2018

Am 15. Mai wurde im Bürgersaal des Rathauses Mosbach im Beisein von Oberbürgermeister Michael Jann das Programm des 33. Mosbacher Sommers vorgestellt. Auch in diesem Jahr werden wieder eine Reihe an Highlights geboten. Ab dem 14. Juli geht’s los.

Zu den Highlights des Mosbacher Sommers zählt unter anderem das Lichterfest zur Eröffnung (14. Juli), "SWR1 Pop & Poesie in Concert" unter dem Motto "Feelin' Alright", bei dem nicht nur tolle Hits gespielt, sondern auch übersetzt und von Schauspielern vorgetragen werden (21. Juli), zwei Aufführungen der Badischen Landesbühne ("Der Räuber Hotzenplotz" und "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit", 24. Juli), das Open Air Festival "Folk am Neckar" (3. und 4. August), die Open Air Filmnächte (15. bis 26. August) und die KneipenKultTour (14. September) als krönender Abschluss.