Musik & Medien: Tipps für den August aus der MORITZ-Redaktion

Steffen Sturm »Sturmzeit«

Seit seinem Solo-Debüt als Schlagersänger im Frühjahr 2022 veröffentlichte Steffen Sturm bereits 10 erfolgreiche Singles. Nun erscheint am 26.07.24 sein heiss erwartetes Debüt-Album »Sturmzeit« mit allen Hits plus acht brandneuen Songs. Produziert wurde die Selektion in Zusammenarbeit mit den bekannten Top Produzenten Willy Klüter und Manfred Hochholzer. Mit seinen Liedern singt er sich in die Herzen vieler Schlagerfans was sechsstellige Streams und Views bei Spotify und YouTube, Platzierungen in den offiziellen deutschen Radio AirPlay Charts und weiteren Radio- und DJ-Charts eindrucksvoll belegen. Auch in den Amazon Schlager Charts konnte er sich Top 10 Platzierungen sichern. Von der Deutschen Popstiftung wurde er beim Deutschen Rock & Pop Preis 2023 in der Kategorie »Bester Schlagersong« ausgezeichnet. Seine Songs gehören mittlerweile zum festen Programm in vielen Radio Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ab 26. Juli, 7us media group, www.steffen-sturm.de

The Fall Guy

Colt Seavers (Ryan Gosling) ist Stuntman. Man sprengt ihn in die Luft, schießt auf ihn, zerschmettert ihm die Knochen und wirft ihn aus großer Höhe aus dem Fenster. Nach einem Unfall, der seine Karriere fast beendet hätte, muss Colt einen vermissten Filmstar aufspüren, eine Verschwörung aufklären, die Liebe seines Lebens zurückgewinnen - und ganz nebenbei seinen normalen Job machen. Was soll da schon schiefgehen? Das Dreamteam Ryan Gosling und Emily Blunt kommt demnächst von der großen Kinoleinwand ins heimische Wohnzimmer und lässt nicht nur die Herzen von Fans der Kultserie »Ein Colt für alle Fälle« höher schlagen. Von »John Wick«- und »Deadpool 2«-Regisseur David Leitch. Blu-ray und 4K Ultra HD enthalten zusätzlich neben der Kinofassung den 20 Minuten längeren Extended Cut! ab 01.08. auf DVD, Blu-ray und 4K UHD erhältlich, Universal, www.upig.de

Drachen des Verrats

Die Drachenlanze-Romane gehören zu den größten Klassikern der Fantasy-­Literatur. Hunderttausende Fans verschlangen die Abenteuer ihrer geliebten Heldinnen und Helden allein im deutschsprachigen Raum. Jetzt erscheint eine brandneue Saga erstmals auf Deutsch: Während der Drachenkriege starb Destina Rosendorns Vater. Doch sie sieht noch immer eine Möglichkeit, ihn zu retten. Mit Hilfe zweier Artefakte reist sie in die Vergangenheit, um das Schicksal zu ändern. Auf ihrer Suche trifft sie auf Magier, Götter, Drachen – und auf die legendären Helden der Drachenlanze. Erster Band der ­neuen Trilogie »Das Schicksal der ­Drachenlanze« von Margaret Weis und Tracy Hickman. ab 21.08., Blanvalet, penguin.de

China Li

China in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nachdem ihr Onkel sie als Wetteinsatz verspielt hat, wird die siebenjährige Li nach Shanghai gesandt. Ihr neuer Meister ist Zhang Xi Shun, ein Triadenboss und der eigentliche Herr der Stadt. Li muss ihm als Küchenmagd dienen, bis man ihr eines Tages vorwirft, gestohlen zu haben. Der sonst so grausame Zhang erkennt in dem Mädchen eine Begabung für das Zeichnen, und statt sie zu bestrafen, stellt er sie unter seinen Schutz und lässt sie in Frankreich ausbilden. Als Lis Heimat wenige Jahre später von Krieg und Krisen erschüttert wird, steht die angehende Journalistin vor schweren Entscheidungen… Von Jean-François Charles und Maryse Charles. ab 01.08., Splitter, splitter-verlag.de

Oh La La – Wer ahnt denn sowas?

Die Familie Bouvier-Sauvage blickt voller Stolz auf eine lange aristokratische Ahnenreihe zurück. Als die einzige Tochter bekannt gibt, den Sohn eines einfachen Peugeot-Händlers heiraten zu wollen, ist man wenig entzückt. Beim ersten Aufeinandertreffen der Schwiegereltern in spe auf dem Château der Adelsfamilie merken beide Seiten schnell, dass sie Welten trennen. Zu allem Überfluss überrascht das künftige Brautpaar die Eltern auch noch mit DNA-Tests, die mehr über die Abstammung der Anwesenden verraten! Nun droht die Stimmung vollends zu kippen, denn die Ergebnisse entpuppen sich als Pulverfass, das so manchen Stammbaum zu Fall und die Hochzeit zum Platzen bringen könnte. wol

ab 02.08. auf DVD und Blu-ray, Welt-kino, weltkino.de

Dawn of Onyx

Arwen Valondale ist keine Heldin, und wollte auch nie eine sein. Doch dann fällt die junge Heilerin beim Versuch, ­ihren Bruder zu retten, den Schergen des Onyx-Königs in die Hände. Sie wird in dessen Schattenreich gebracht, wo sie die Onyx-Soldaten, die im Krieg gegen Arwens Heimat Amber verwundet wurden, mit ihren magischen Fähigkeiten heilen soll. Der Einzige, der ihr zur Flucht verhelfen kann, ist ihr Mitgefangener, der ebenso geheimnisvoll wie faszinierend ist. Doch im Reich des Onyx-Königs kann Arwen niemandem vertrauen – erst recht nicht ihrem eigenen Herz… Erster Band der »Edelsteinsaga« von Kate Golden, der auf TikTok bereits Millionen von Fans begeisterte. ab 14.08., Heyne, www.penguin.de

Das Reich ohne Namen 1

Während der langen Herrschaft des ­Löwenkönigs herrschte Frieden und Wohlstand im »Reich ohne Namen«. Doch nun, da der Monarch alt ist, wird es Zeit, dass sein Sohn seine Nachfolge antritt. Die Tradition verlangt, dass dieser ihn dafür herausfordert. Aber der junge Löwe liebt seinen Vater und verspürt keinen Wunsch zu herrschen. Seine Feinde, sowohl bei Hofe als auch im Ausland, legen ihm das als Schwäche aus, und das wiederum bringt das Königreich in große Gefahr. Intrigen und Verschwörungen werden zu einer Tragödie führen, die ein neues Zeitalter im Reich der Tiere einläutet… »Das Reich ohne Namen« ist seinem Zeichenstil in der Tradition von Disney zum Trotz keinesfalls ein Kindermärchen! ab 01.08., Splitter, splitter-verlag.de

Jagd auf den Falken

Es hätte anders kommen können: Wenn Anne Boleyn, die große Liebe Heinrichs VIII., bereit gewesen wäre, seine Mätresse zu sein, hätte der König den Papst nicht gedrängt, seine erste Ehe zu annullieren und er hätte sich nicht selbst zum Oberhaupt der englischen Kirche ernannt. Doch die kluge, gebildete Anne, wollte mehr: Sie organisierte ihre Rolle am Hof in subversiver Weise neu und übte großen Einfluss auf Heinrichs Politik aus, bis Heinrichs Liebe in Hass umschlug, als die Geburt eines Thronfolgers ausblieb. Dem Historikerpaar John Guy und Julia Fox ist es in jahrelangen Archivrecherchen gelungen, Lücken in der Biographie Anne Boleyns zu schließen und so ein verblüffend neues Bild des Dramas um Liebe Hass und Macht freizulegen. ab 21.08., C. H. Beck, chbeck.de