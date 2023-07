Musiksommer in Öhringen

Live-Musik an allen Samstagen im August für Urlaubs-Feeling. Das Erfolgs-Trio aus Sommer, Sonne und Musik verbreitet in der ganzen Stadt reichlich Urlaubsflair. An vier verschiedenen Plätzen, immer von 11 bis 13 Uhr, begeistern die »Sommertöne« das Publikum mit einen breiten musikalischen Stilmix unterschiedlichster Künstlerinnen und Künstler. Ob Solisten, Duos, oder auch größere Bandbesetzungen, sie alle werden auf dem Marktplatz, am Justiziabrunnen vor der Stadtbücherei sowie an zwei Standorten in der Poststraße mit schwungvollen Rhythmen für gute Laune sorgen. Dazu können die Besucher kühle Drinks und heiße Snacks an verschiedenen Ständen in der Innenstadt genießen. Bei entspannter Atmosphäre die attraktiven Angebote in der Stadt nutzen, dies wird auch in diesem Sommer den Besuchern, Gästen und Kunden an allen Augustsamstagen in Öhringen geboten.

Sa. 5., 12., 19. und 26. August, Öhringen

oehringen-lieblingsstadt.de