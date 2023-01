Muss man Gewinne aus Sportwetten versteuern?

Immer mehr Menschen beteiligen sich an Sportwetten. Dabei kommt berechtigterweise die Frage auf, ob Gewinne aus Tippspielen und Sportwetten zu versteuern sind. Selbst bei Spielbeteiligungen, die nur gelegentlich vorkommen, herrschen Unklarheiten. Das liegt an der fünfprozentigen Wettsteuer, die seit Juli 2012 in Deutschland festgelegt wurde. Doch welche Spieler müssen Steuern abführen? Oder ist es gar nicht nötig, Gewinne zu versteuern?

Sind Wettgewinne steuerfrei oder muss man sie versteuern?

Generell gilt der Grundsatz, dass Gewinne aus Lotterien, Spielen oder Sportwetten in Deutschland nicht besteuerbar sind. Steuerlich zu erfassen sind lediglich Einkünfte aus sie verschiedenen Einnahmequellen, die im § 2 Abs. 3 des EStG festgelegt sind. Dazu zählen Einkünfte aus

Land- und Forstwirtschaft

Gewerbebetrieben

Selbständiger Arbeit

Nichtselbständiger Arbeit

Kapitalvermögen

Vermietung sowie Verpackung

Sonstigen Einnahmen nach §22

Die Einnahmen aus Tippspielen oder Sportwetten sind somit streng genommen steuerfrei. Das bedeutet, dass Gewinner keine Abgaben ans hiesige Finanzamt tätigen müssen. Allerdings betrifft diese Regelung nicht Hobby- oder Gelegenheitsspieler. Für Berufsspieler gelten hingegen andere Maßgaben.

Was sind Wettsteuern?

Durch die Änderung des Glücksspielstaatsvertrages hat die deutsche Regierung beschlossen, dass bei Sportwetten von Glücksspielanbietern, die Einsätze von Kunden mit deutschem Wohnsitz erhalten, eine Wettsteuer in Höhe von fünf Prozent fällig ist. Diese ist beim hiesigen Finanzamt abzuführen. Die Steuer fällt jedoch nicht nur für Wettanbieter in Deutschland an, sondern auch für diejenigen, die ihren Sitz in Österreich oder Spanien haben. Somit sind Wettanbieter angehalten, die Steuern bei Wetten abzuführen – nicht die Spieler selbst.

Leider versuchen viele Wettanbieter diese Steuerlast auf ihre Kunden abzuwälzen. Spieler, die sich in diesem Rahmen schützen wollen, gleichen vor Tippabgabe die jeweiligen Preise und Quoten ab.

Lässt sich die Wettsteuer umgehen?

Jeder Wettanbieter kann grundsätzlich selbst entscheiden, ob er die fünf Prozent Wettsteuer selbst trägt oder auf seine Kundschaft bei Eckball Wetten oder anderen Sport- oder Glücksspielen überträgt. Werben Wettanbieter jedoch damit, steuerfreie Angebote zu liefern, sollten Spieler zunächst die Quote im Auge behalten und diese mit anderen Anbietern abgleichen.

Die meisten Spieler sind der Ansicht, dass sie die Steuern umgehen können, wenn sie einen Wettanbieter aus dem Ausland bevorzugen. Die Wettsteuer ist jedoch davon abhängig zu machen, wo der Wohnsitz des Spielers ist. Wohnt dieser in Deutschland und ist sein Wohnsitz auch dort angemeldet, fallen auf jeden Fall die fünf Prozent Wettsteuern an.

Dabei gibt es durchaus Optionen, die Wettsteuern kategorisch zu umgehen:

Der Wettanbieter übernimmt die Steuern: Der Anbieter zahlt fünf Prozent aus freien Stücken und belastet nicht seine Spieler. Das bedeutet, dass Spielinteressierte, die 100 Euro bei Wetten setzen, anschließend komplett über Einsatz und Gewinn verfügen können.

Spieler zahlt bei Wetteinsatz: Bei dieser Prämisse trägt der Kunde die Steuern. Der Wettanbieter zieht fünf Prozent bei der Einzahlung ein. Wenn der Kunde also 100 Euro setzt, kommen tatsächlich nur 95 Euro zum Einsatz.

Der Spieler zahlt nur bei Gewinn: Der Wettanbieter kann die fünfprozentige Steuer auch Gewinn abziehen. Kunden, die 100 Euro setzen, aber 500 Euro gewinnen, haben 100 Euro platziert. Beim Gewinn werden jedoch fünf Prozent Steuern fällig, so dass nur 475 Euro Gewinn übrigbleiben.

Hinweis: Wettbüros mit Sitz im Ausland distanzieren sich oftmals von den Gesetzen in den Deutschland und den damit verbundenen Wettsteuern. In diesem Zusammenhang müssen Spieler agieren und die Gewinne durch Sportwetten oder Glücksspiel selbst bei der Steuererklärung eintragen. Das gilt nicht nur für Berufsspieler, sondern auch für Hobbyspieler. Wer sich unsicher ist, sollte daher bei Wettanbietern die AGB genau kontrollieren, um nicht die Verantwortung für den Steuerausgleich tragen zu müssen