Must-Have Strickkleid – so lässt sich das Trendteil im Winter kombinieren

Wenn die Temperaturen sinken, wird es Zeit für kuschelige und warme Kleidung. Im Winter gibt es verschiedene Pieces, die auf keinen Fall im Kleiderschrank fehlen dürfen – ob Mäntel, Strumpfhosen oder Stiefel. Und besonders Strickwaren kurbeln den Umsatz mit mehreren Millionen Euro im Bereich der Damenkleidung in der kalten Jahreszeit an. Kein Wunder – die Kleidungsstücke wärmen nicht nur optimal, sie sehen auch stylisch aus. Ein absolutes Trendteil im Winter sind Strickkleider, die in zahlreichen Ausführungen erhältlich sind. Welche Varianten jetzt angesagt sind und wie sich das Must-Have am besten kombinieren lässt, verraten wir hier.

Angesagt: Strickkleider in Maxi-Länge und figurbetonten Schnitten

Strickkleider werten jedes winterliche Outfit auf und sind ein toller Hingucker. Zu den Favoriten in dieser Saison gehören Modelle in Maxi-Länge, bis zur Wade reichen oder sogar bodenlang sind. Damit wirken die Kleider gleichzeitig chic und lässig. Besonders angesagt sind dabei Varianten mit einem kleinen Rollkragen, Bindegürtel sowie V-Ausschnitten. Zu den Trendfarben gehören wie schon im Sommer natürliche Erdtöne wie Nude, Beige, Camel, Braun sowie Classic Blue und Grau, die vielfältig kombinierbar sind. So harmonieren sie mit gedeckten, pastelligen und auch knalligen Nuancen. Daneben sind auch Strickkleider mit figurbetonten Schnitten ein echtes Highlight. Die Trendteile zaubern eine schöne Silhouette und bringen die weibliche Figur toll zur Geltung. Sehr schmeichelnd sind dabei Wickelkleider in Strick, die den Oberkörper mit ihrem tiefen V-Ausschnitt optimal strecken und ein schönes Dekolleté ermöglichen. Eine raffinierte Variante sind zudem Strickkleider mit seitlichen Beinschlitzen: Durch das besondere Detail sorgen sie für einen verführerischen Auftritt.

Stylische Looks mit Strickkleidern – edel und casual

Ob im Alltag, in der Freizeit oder zu besonderen Anlässen: Strickkleider eignen sich für viele Gelegenheiten und lassen sich unterschiedlich kombinieren. Für einen eleganten Style wird das Mode-Must-Have zu einer blickdichten oder leicht transparenten Strumpfhose, schicken Lederstiefeln und einem klassischen Wollmantel getragen. Besonders gut eignen sich dabei Strickkleider in Schwarz, Dunkelblau oder Grau. Auch Varianten in dunklen Rottönen sowie mit feinen Glitzerverzierungen sind eine tolle Wahl für einen edlen Auftritt. Abgerundet wird das Outfit durch hochwertigen Schmuck und Accessoires in Gold wie Ohrringe, eine Halskette oder Uhr. Geeignet ist der stilvolle Look ideal für besondere Gelegenheiten wie Abendveranstaltungen, Geburtstage oder festliche Anlässe. Im Alltag dagegen favorisieren viele Menschen einen schlichten und unkomplizierten Casual Style: Hierfür wählen Sie ein locker geschnittenes Strickkleid mit Rollkragen, stylischem Muster oder aufgesetzten Taschen und kombinieren es zur Leggings und lässigen Boots. Bei der Wahl der Jacke eignet sich ein langer Wintermantel oder kuscheliger Parka. Winterliche Accessoires wie eine warme Mütze und großer Schal ergänzen den modischen Alltagslook. Weitere Inspiration für modische Winteroutfits gibt es hier.

Strickkleid lässig und sportlich kombinieren

Auch für Liebhaber von lässigen Outfits gibt es das passende Strickkleid: Modelle mit Oversize-Schnitt, trendigen Streifenmustern sowie Kordeln im Hoodie-Style sind besonders stylisch und passen perfekt zu angesagten Streetstyles. Ein absolutes Must-Have für diesen coolen Look ist eine gut sitzende Jeans mit figurbetontem Schnitt sowie Rissen oder Ausfransungen. Alternativ eignet sich auch eine bequeme Leggings oder blickdichte Strumpfhose. Lässige Boots oder gefütterte Sneakers unterstreichen den sportlichen Style. Ebenfalls darf eine passende, warme Jacke wie Funktionsjacke, Daunenjacke oder auch Steppmantel nicht fehlen. Bei milderen Temperaturen können Sie auch zu einer modischen Weste greifen. Abgerundet wird das Outfit durch eine große Sonnenbrille, kuschelige Wintermütze sowie kleiner Rucksack oder Schultertasche.

Schick und modisch – so tragen Sie das Strickkleid im Büro

Strickkleider eignen sich für viele Gelegenheiten und sind neben Alltag, Freizeit und festlichen Anlässen auch für das Office eine gute Wahl. Um das Trendteil bürotauglich zu kombinieren, sollten Sie sich für eine elegante und schlichte Variante entscheiden. Wählen Sie ein Strickkleid in gedeckten Farben wie Schwarz, Anthrazit oder Dunkelblau aus. Der Schnitt sollte klassisch sein und die Länge mindestens bis zum Knie reichen. Für ein schickes Bürooutfit wird das Strickkleid am besten zu dunklen Pumps oder Ankle Boots mit kleinem Absatz getragen. Eine zeitlose Office-Bag im zurückhaltenden Design ergänzt den Business Look. Wer gerne Schmuck trägt, braucht auch bei diesem Style nicht auf seine Lieblingsaccessoires verzichten: Eine filigrane Halskette mit kleinem Anhänger, schlichter Ring oder kleine Ohrhänger runden das Outfit geschickt ab. Damit Sie auf dem Weg zur Arbeit nicht frieren, ergänzen Sie den Look um eine passende Winterjacke wie einen edlen Wollmantel oder Cabanjacke.