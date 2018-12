Mut machen und den Rücken stärken

× Erweitern HVG Weihnachtsspende Die HVG unterstützt erneut die vier regionalen Kinderhilfsorganisationen, die auch im letzten Jahr die Weihnachtsspende des Unternehmens erhalten haben. Geschäftsführer Frank Schupp, Susanne Döttling-Müller (li.) und Rebecca Kuhn (re.) übergaben die Weihnachtsspende der HVG an (von links): Martina Grön und Veronika Siller (Kinderschutzbund Heilbronn), Elke Boitz (Kinderprojekt Weinsberger Hilfsverein), Kathrin Finkbeiner und Kristina Schnüll (Caritas Heilbronn-Hohenlohe) sowie Hannelore Weber (Lichtblick-TAK).

Die Heilbronner Versorgungs GmbH (HVG) beschenkt mit einer Weihnachtsspende wie im vergangenen Jahr vier regionale Organisationen mit jeweils 1.500 Euro, die Kinder in verschiedenen Notsituationen unterstützen: Die Kindergruppe Wolkenbrecher der Caritas Heilbronn-Hohenlohe sowie den Weinsberger Hilfsverein e. V. (für Kinder psychisch erkrankter Eltern), den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. (Hilfe und Unterstützung bei familiären Problemen, in Notsituationen oder Erziehungsfragen) sowie Lichtblick-TAK e.V. (für trauernde Kinder).

Geschäftsführer Frank Schupp betont: „Uns hat sehr beeindruckt, was die vier Organisationen für Kinder und ihre Familien in Notlagen leisten und es liegt uns nahe, gerade in der Weihnachtszeit etwas für Kinder zu tun, die Hilfe benötigen.“ Die HVG unterstützt als regionales Energieunternehmen das ganze Jahr über verschiedenste Institutionen, die in unserer Gesellschaft etwas Gutes tun.

Martina Grön vom Kinderschutzbund Heilbronn freut sich über die Spende: „Es ist so schön zu spüren, dass unsere Arbeit ankommt, sowohl bei den Kindern, Jugendlichen und Familien als auch bei unseren Unterstützern. Das macht uns viel Mut und stärkt uns den Rücken.“