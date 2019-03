Nachgefragt bei Jochen Sandner

× Erweitern Foto:Deutsche Bundesgartenschau GmbH Jochen Sandner Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft mbH.

Die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft mbH (dbg) mit Sitz in Bonn ist zu einem Drittel Gesellschafter der Heilbronner Buga, die Stadt Heilbronn zu Zweidritteln. Sie richtet seit über 65 Jahren Gartenschauen aus. Was hat sich verändert im Laufe der Jahrzehnte? Welchen Stellenwert hat die Heilbronner Buga, die als erste Bundesgartenschau eine Stadtausstellung integriert hat? MORiTZ-Redakteurin Simone Heiland hat bei dbg-Geschäftsführer Jochen Sandner nachgefragt.

Herr Sandner, wie hat sich die Bedeutung von Gartenschauen für Städte und Gemeinden im Laufe der Jahrzehnte gewandelt?

Gartenschauen sind nicht mehr wie zu Beginn ausschließlich Leistungsschauen der grünen Branche, sondern ein anerkanntes Format für integrierte Stadt- und Regionalentwicklungsprozesse.

Welche Hauptzielgruppe sprechen Sie an?

Die Hauptzielguppen in dem halbjährigen Veranstaltungszeitraum sind junge Erwachsene mit und ohne Kinder, Best-Ager, sowie Kinder und Jugendliche. In der Regel haben die Gartenschau-Besucher eine hohe Affinität zum Thema Natur, Gärten und Grün.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein um am Ende sagen zu können: Die Gartenschau war ein erfolg?

Die Gartenschau muss nachhaltige Effekte für die grüne Infrastruktur einer Stadt oder Region für die nächsten Generationen liefern. Darüber hinaus spielt natürlich das Erreichen der anvisierten Besucherzahlen eine Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg auf der Durchführungsseite.

Wieviele Bewerbungen von Städten und Gemeinden haben Sie pro Schau?

Natürlich kommt es vor, dass sich mehrere Städte oder Regionen auf ein bestimmtes Durchführungsjahr einer Gartenschau bewerben. Allerdings versuchen wir dieses zu entzerren, da eine »verlorene«“ Buga-Bewerbung mit negativen Effekten für den jeweiligen Bewerber verbunden sind.

Die Heilbronner Buga findet mitten in der Stadt statt. Gab es so eine Konstellation schon einmal?

Die Integration eines neu entwickelten Wohnquartiers in eine Gartenschau – so wie es mit der Stadtausstellung in Heilbronn erfolgt – ist ein Novum in der nunmehr fast 70jährigen Geschichte der Bugas und internationalen Gartenschauen. Gleichwohl hat es die Kombination von grüner Freiraumentwicklung und Wohnungsbau auch schon bei anderen Gartenschauen gegeben. Dort befanden sich die neuen Wohnhäuser jedoch außerhalb des eingezäunten und eintrittspflichtigen Gartenschaugeländes.