Nachhaltige Pflege für Zero Waste im Kleiderschrank: So halten Ihre Anziehsachen länger

Viele Menschen betreiben Modeshopping als eine Art Hobby. Das ist nicht verwunderlich - es macht Spaß, sich selbst einzukleiden und mit neuen Looks zu experimentieren. Mode ist mehr als nur praktischer Kälteschutz - durch unsere Kleidung drücken wir aus, wer wir sind und sein möchten. Das ständige Neukaufen von Anziehsachen ist jedoch - vor allem dann, wenn es sich um Fast Fashion handelt - eine wahre Umweltsünde. Noch dazu schlägt es irgendwann auch ordentlich ins Geld. Umweltschonender und langfristig auch günstiger ist es hingegen, hochwertige Kleidung zu kaufen und diese dann länger zu tragen. Mit der richtigen Pflege bleiben die Farben der Kleidung deutlich länger leuchtend-frisch, und auch Pilling lässt sich vermeiden.

Lernen Sie die Pflegebedürfnisse Ihrer Kleidung kennen

Je nachdem, welche Farbe und welches Material die Sachen haben, sollten sie auch anders gepflegt werden. Bunte Wäsche hat andere Anforderungen als Weißwäsche. So ist es wichtig, Temperatur, Waschmittel und eventuelle Zusätze individuell anzupassen. Grundsätzlich gilt dabei: Je niedriger die Waschtemperatur und je geringer das Waschmittel dosiert wird, desto schonender ist der Waschgang für Ihre Kleidung. Während also besonders verdreckte Kleidungsstücke oder Sportsachen bei eher höheren Temperaturen gewaschen werden, reichen bei normalen Textilien meist 30 Grad vollkommen aus. Robustere Stoffe wie Tischdecken, Vorhänge und andere Heimtextilien hingegen vertragen oft sogar Waschgänge bis 60 Grad. Für empfindliche Stoffe wie Wolle oder Seide gibt es den Schonwaschgang. Dieser ist effektiver als eine Handwäsche und sorgt dafür, dass sensible Materialen weder ausgeleiert werden noch Schäden erleiden. Außerdem sollten Sie die Wäsche vor jedem Waschgang sortieren. Wird beispielsweise Weißwäsche zusammen mit Jeans gewaschen, können diese schnell auf den hellen Stoff abfärben.

Waschen Sie so wenig wie möglich

Die schonendste Wäsche ist gar keine Wäsche. Häufig landen Kleidungsstücke aus Routine in der Waschmaschine, obwohl sie eigentlich noch gar nicht schmutzig sind. Daher ergibt es Sinn, am Abend vorher einmal genau zu schauen, was wirklich gewaschen werden muss. Ist die Kleidung beispielsweise noch frisch und hat nur einen einzelnen Fleck abbekommen, kann dieser isoliert behandelt werden. Manchmal sind Kleidungsstücke auch noch sauber und sollen nur ein wenig aufgefrischt werden. In diesem Fall können die Sachen einfach über Nacht oder für ein paar Stunden ins Freie gehängt werden, um sie dort auslüften zu lassen. Eine weitere Möglichkeit, Gerüche zu reduzieren, ist es, die Wäsche für ein paar Stunden in den Tiefkühlschrank zu legen. Die Minusgrade beseitigen Geruchspartikel unkompliziert, sodass die Sachen anschließend wieder vollkommen neutral riechen.

Hitze weitestgehend vermeiden

Natürlich ist es praktisch, wenn man Kleidung nach dem Waschen direkt in den Trockner legen kann. So ist sie innerhalb kurzer Zeit wieder anziehfähig, und Sie müssen das Waschen weniger an ihren Tagesablauf anpassen. Für den Notfall ist das sicherlich nicht die schlechteste Lösung - für den Alltag sollten Sie den Trockner jedoch vermeiden. Nicht nur ist der ein unnötiger Energiefresser - an der Luft trocknen die Sachen ja ohnehin -, Sie tun Ihren Klamotten damit auch keinen Gefallen. Bestimmte Stoffe gehören außerdem grundsätzlich nicht in den Trockner, da die heiße Luft ihnen zu sehr zusetzt. Dazu zählen Sachen aus Seide, echter Wolle und synthetischen Plastikfasern. Diese werden im Trockner beschädigt oder nutzen sich allzu schnell ab. Ähnliches gilt für das Bügeln. Bügeln zählt sicherlich zu den unliebsamsten Haushaltsaufgaben überhaupt. Es gibt allerdings andere Möglichkeiten, um einen knitterfreien Eindruck zu hinterlassen. Am einfachsten ist es, Kleidung nach dem Waschen direkt ordentlich zu schütteln. Wenn Sie die Sachen anschließend vollkommen gerade und glatt aufhängen, trocknen sie meist auch ohne Knitterfalten. Ein anderer Life-Hack besteht darin, die Anziehsachen auf einem Bügel ins Badezimmer zu hängen - möglichst dicht an die Dusche. Dabei sollte natürlich vermieden werden, dass sie beim Duschen nass werden. Durch den Wasserdampf, der sich im Badezimmer ansammelt, werden die Sachen schließlich ganz automatisch geglättet. Diese Methode ist schonend und spart noch dazu ordentlich Zeit!