Nachhaltigkeit: So hilft richtige Kleidungs(aus)wahl der Umwelt

Verbraucher werden immer bewusster. Laut Umfrage des Handelsverbandes Deutschland wird das Thema Nachhaltigkeit vor allem bei Mode immer präsenter. Ca. 50 % der Verbraucher geben an, verstärkt auf nachhaltige Mode zu achten bzw. bewusster einzukaufen.

Weniger ist mehr: Verzicht im Kleiderschrank fällt nicht jedem leicht

Dass Nachhaltigkeit in Mode und anderen Themenbereichen immer wichtiger wird, zeigt der Blick auf die mediale Berichterstattung und den Konsumenten-Trend. Die Verkaufszahlen für nachhaltige Mode steigen, ebenso wie die Anzahl der Label und Produktvielfalt.

Mit der Sonderausstellung „use-less“ 2020 wurde in Sinsheim Slow Fashion zum interaktiven Erlebnis mit nachhaltigem Lerneffekt. Der Fokus der bis 7. Februar 2021 andauernden Veranstaltung lag vor allem auf den Beweggründen für Mode und Modeentscheidungen. Wer die Wanderausstellung „gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“ verpasst hat, kann sie in weiteren Städten (beispielsweise vom 31.10.2021 bis 13. März 2022 im Museum August Kestner in Hannover) erleben.

Fair Fashion wird immer beliebter

„Fair“ als Qualitätsmerkmal wird auch für Fashion immer beliebter. Im Gegensatz zu Fast Fashion wird sie unter sozial vertretbaren Produktionsbedingungen hergestellt, häufig sogar aus recycelten oder nachhaltigen Materialien. Nie war die Auswahl an nachhaltig produzierter Fashion größer als heute, vor allem online. Im Zündstoff Online Shop für Fair Fashion gibt es beispielsweise stylishe Mode in Bio-Qualität für Damen, Herren und Kids. Vertreten sind hier auch nachhaltige Marken, die für faire Kleidung und Accessoires stehen, darunter O.T.A. (Schuhe), Armedangels (Young Fashion) oder People Tree (Slow Fashion für Damen). Shops wie Zündstoff engagieren sich häufig zusätzlich in Förderprojekten für mehr Nachhaltigkeit.

justynafaliszek auf Pixabay Fair Fashion online shoppen – nie war ein nachhaltiger Modegeschmack so leicht und komfortabel umsetzbar: Online-Shops wie Zündstoff helfen bei nachhaltiger Mode mit Stil.

Auch der Rotary Club aus Stuttgart-Filder setzt sich für Bildung und Nachhaltigkeit ein. Auf den Philippinen unterstützt der Club mehr als 620 Kinder, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. „Make unused things useful!“ – unter diesem Motto lernen Kinder und Jugendliche frühzeitig eine nachhaltige Denk- und Lebensweise. Im Fokus steht die Unterstützung bei einem ökologisch-nachhaltigen Ernährungsplan, beispielsweise der Fischzucht.

Fair Fashion leben – So geht es Schritt für Schritt nachhaltig

Im Konsumsmonitor Nachhaltigkeit des Handelsverbandes Deutschland wird seit Jahren ein Trend deutlich: Verbraucher werden beim Kauf von Mode und Lebensmitteln immer kritischer, setzen verstärkt auf nachhaltige Produkte. Wer sich gegen Fast Fashion und für Fair Fashion entscheidet, muss nicht zwangsläufig den gesamten Kleiderschrank aussortieren. Nachhaltiges Modeleben bedeutet auch, alten Kleidungsstücken eine zweite Chance zu geben. Mit folgenden Tipps klappt der Umstieg auf den nachhaltigen Kleiderschrank leichter:

1. Alte Kleidungsstücke behalten

Auch wenn sich im Kleiderschrank nicht immer Fair Fashion befindet, muss das nicht das Aus für die liebgewordenen Stücke bedeuten. Kleidung, die bereits produziert wurde, kann zunächst keinen positiven Effekt mehr auf den Herstellungsprozess bewirken. Deshalb besser: die Kleidung abtragen und mit neuen fairen Kleidungsstücken kombinieren.

2. Nachhaltiger neu kaufen - Bestandsaufnahme hilft weiter

Sollen neue faire Kleidungsstücke einziehen, ist die Kenntnis des Kleiderschrankes Gold wert. Wer genau weiß, was er bereits in den Regalen oder auf den Bügeln hat, kann künftig nachhaltiger kaufen. Das Gefühl, nichts anzuziehen zu haben, kennt sicher jeder. Der Kleiderschrank ist so vollgestopft, dass der Überblick fehlt. Ein wichtiger Schritt für eine künftige faire Kleiderauswahl: Bestandsaufnahme, ausmisten, neu kaufen.

3. Alte Teile verkaufen und selbst secondhand nutzen

Kleidungsstücke, die nicht mehr benötigt werden, lassen sich zu neuem Einkaufsbudget umwandeln. Dafür am besten von den lieb gewordenen Teilen trennen und sie zum Verkauf (beispielsweise online oder in einem lokalen Geschäft) anbieten. Nachhaltigkeit wird auch bei der Nutzung des Budgets gelebt: Wer selbst Second Hand Mode kauft, lebt den fairen Gedanken ganz besonders.

4. Fair Fashion Basics dürfen im Kleiderschrank nicht fehlen

Einen nachhaltigen Modegeschmack leben, das bedeutet auch, sich ganz gezielt auf ausgewählte Kleidungsstücke zu konzentrieren und diese immer wieder neu zu kombinieren. Basic-Teile sind bei der Fair Fashion unverzichtbar. Sie helfen nicht nur dabei, immer wieder neue aufregende Outfits zu kreieren, sondern sind häufig auch besonders preisgünstig. Nachhaltig produzierte Tops, T-Shirts oder Blusen sind viel günstiger als gedacht. Mit den passenden Accessoires wird aus ihnen im Handumdrehen ein neuer Look, passend zu jeder Gelegenheit.

5. Materialkunde von Vorteil

Victoria_Borodinova auf Pixabay Was steht mir wirklich und unterstreicht meinen Stil? Mit dem bewussteren Einkauf der Kleidungsstücke lässt sich Nachhaltigkeit mit Slow Fashion leichter umsetzen.

Faire Mode optimal auswählen beginnt auch mit den richtigen Materialien. Was bietet mir einen maximalen Tragekomfort und welche nachhaltigen Materialien behagen mir im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht? Abhängig vom Einsatzzweck bestehen auch bei fairer Mode deutliche Unterschiede. Für den Alltag eignen sich u. a. atmungsaktive und angenehm weiche Kleidungsstücke aus Bio-Baumwolle. Für den Sport sind beispielsweise Kleidungsstücke aus Tencel oder Bio-Baumwolle-Leinen-Gemisch besonders gut geeignet.

6. Labels helfen bei der Entscheidung

Mittlerweile gibt es immer mehr Zertifikate und Label, welche faire Mode und andere Produkte zieren. Diese Etiketten unterstützen Verbraucher bei der Auswahl im Nachhaltigkeits-Dschungel. Zu den bekanntesten Fair-Fashion-Siegeln gehören beispielsweise Fair Wear Foundation, Fair Trade & IVN Best Standard oder GOTS. Zu einem der auffälligsten und bekanntesten Siege gehört Fairtrade Baumwolle. Es zeigt, dass die Produzenten Fairtrade-Mindestpreise beim Kauf der Baumwolle durch die Erzeuger bezahlten und auf nachhaltigen Anbau geachtet wird. Spezielle Unterstützung für Kleinbauern zeigt das Siegel von Cotton made in Africa.

7. Mehr individueller Stil, weniger Trend

Um einen fairen Kleiderschrank zu haben, ist der individuelle Stil unverzichtbar. Wer weiß, was Vorzüge betont, kauft nachhaltiger ein. Jede Saison hat ihre eigenen Trends, die von der Modeindustrie als Nonplusultra ausgegeben werden. Theoretisch könnte jeder echte Fashion-Liebhaber monatlich auf die Suche nach neuen Kleidungsstücken gehen und würde diese mit Sicherheit auch finden. Nachhaltig ist der rasante Kleiderwechsel, die Fast Fashion, allerdings nicht.

Um schnelle Mode möglichst attraktiv zu machen, werden Kleidungsstücke und Accessoires zu günstigsten Bedingungen produziert. Andernfalls könnten sich nur die wenigsten Modeliebhaber solch schnellen Wechsel im Kleiderschrank und Look leisten. Wer auf stilbewusstes und selektives Einkaufen setzt, legt die Fast Fashion-Notbremsung ein und setzt stattdessen auf Nachhaltigkeit.

Für alle, die Probleme mit dem eigenen Stilempfinden haben, gibt es einen Tipp: einmal in eine Stilberatung investieren und fortan wissen, welche Farben, Schnitte und Kleidungsstücke die eigene Persönlichkeit noch besser in Szene setzen. Viele Käufe werden damit deutlich minimiert und dennoch bleibt mit der richtigen Kleiderschrankzusammenstellung stets viel Spielraum, um interessante und abwechslungsreiche Looks zu kreieren.