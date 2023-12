Neue Auflage von Upcycling-Taschen aus Werbetransparenten der Kreuzgangspiele

Die Kreuzgangspiele setzen in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit: Die Bühne ist seit zwei Jahren lebendig begrünt und alle Prospekte und Plakate sind aus 100% Recycling-Papier gedruckt.

Dazu passt eine Aktion, die der Verein zur Förderung der Kreuzgangspiele e.V. schon im letzten Jahr initiiert und finanziert hat: Aus den Werbetransparenten der vergangenen Spielzeiten wurden hochwertige Taschen in Handarbeit genäht, die im Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen erworben werden können. Ab jetzt gibt es neue Taschen sowie Federmäppchen und Geldbörsen: Jede Tasche ist ein Unikat und die Auflage ist limitiert. Angefertigt wurden sie von der Leiterin der Kostümabteilung der Kreuzgangspiele, Marion Schultheiss, in ihrem Atelier in Feuchtwangen. Der Erlös des Verkaufs kommt dem Förderverein der Kreuzgangspiele zugute.

Zudem gibt es im Kulturbüro die CD „Zwergenparty auf der Pirateninsel“ mit vielen Liedern aus den Kinderstücken der Kreuzgangspiele. Die CD wurde 2020 in der Zeit der Pandemie ebenfalls vom Förderverein finanziert. Auch in diesem Fall geht das Geld direkt an den Verein.

Der Verein zur Förderung der Kreuzgangspiele e.V. unterstützt seit seiner Gründung im Juni 1982 das Theater in finanzieller und ideeller Form. Erster Vorsitzender ist Herbert Lindörfer, dem das Feuchtwanger Theater besonders am Herzen liegt. Finanziert werden vor allem Projekte, die ohne die Unterstützung des Vereins nicht realisierbar wären: beispielsweise die Theaterpädagogik der Festspiele sowie vergünstigte Theaterkarten für Menschen, die sich den Theaterbesuch nicht leisten könnten, mit der Aktion „Theater für alle“.

Weitere Informationen zu den Kreuzgangspielen, zum Verein zur Förderung der Kreuzgangspiele e.V. und alle Termine gibt es auf www.kreuzgangspiele.de