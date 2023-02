Neue Leidenschaft entdecken – so klappt es wieder mit dem Liebesleben

Liebe und Vertrauen zählen mit zu den Pfeilern einer stabilen und harmonischen Beziehung. Allerdings sollte auch der Sex nicht zu kurz kommen. Schnelle und öde Nummern zwischen Tür und Angel sind Gift für jede Beziehung. Ein langweiliges und unerfülltes Sexualleben kann für mehr als nur eine Krise in der ach so glücklichen Beziehung sorgen.

Insbesondere Partner in längeren Beziehungen sehnen sich nicht selten nach frischem Wind in den heimischen Schlafzimmern. Das Sexleben kann auf viele Arten und Weisen „aufgemöbelt“ werden. Sextoys wie zum Beispiel ein Strapon können bei Paaren ein ganz neues und unbekanntes Verlangen hervorrufen.

Der Wunsch nach einer neuen Entfesselung der alten Leidenschaft und die Suche nach Tipps, Tricks und Möglichkeiten zur Realisierung ist allgegenwärtig. Dank Film und Fernsehen kommt ein Hauch knisternde Erotik allabendlich ins Wohnzimmer. Damit diese auch weiter ins Schlafzimmer vorrücken kann braucht es Ideen, Offenheit und den Mut zur Veränderung.

Wieder Feuer im Gemäuer – Tipps und Tricks für neue Leidenschaft in der Partnerschaft

Nicht so schnell, Cowboy

Die schnelle Nummer vor dem Einschlafen ist nicht wirklich die Erfüllung aller (sexuellen) Wünsche. Leidenschaft braucht Zeit. Paare sollten sich bei der Entdeckung ihrer neuen Leidenschaft Zeit lassen. Das Wochenende ist zum Beispiel wie geschaffen dafür. Stress, Hektik und Termindruck werden dann einfach einmal ausgeblendet. Es gibt nur die beiden Partner und ihre Leidenschaft.

Da war doch was

Beim Thema Lust, Sexualität und Leidenschaft gibt es zwar regelmäßig Neuerungen, aber die Partner müssen im Bett das Rad nicht neu erfinden. Häufig wird die Leidenschaft durch Inspiration und Nachahmung gesteigert. Anregungen für das private Liebesspiel lauern überall in Büchern oder Filmen. Man muss sich nur trauen.

Neuland wagen

Immer nur die selbe Nummer in den selben Laken kann die Leidenschaft nun wirklich nicht voran treiben. Beim Liebesspiel muss man kreativ und offen für Neues sein. Das kann zum Beispiel eine neue Stellung oder ein anderer Ort sein. Wichtig ist, dass die Routine und die damit verbundene Langeweile durchbrochen wird.

Sich nicht zu dicht auf die Pelle rücken

Wenn man den ganzen Tag nur aufeinander hängt und sich in allen nur erdenklichen Lebenssituationen sieht, kann sich das auch negativ auf die Leidenschaft auswirken. Schlabberlook, Babykotze oder eben zu viel Nähe lassen nun mal nicht unbedingt erotische Gefühle aufkommen. Das Geheimnis einer harmonischen Beziehung ist, dem Partner auch etwas Freiraum zu gönnen. Eine kleine Distanz zwischen Paaren ist sehr wichtig. Man freut sich auf den Partner, ist spontaner und auch kreativer.

Rollentausch

In jeder Beziehung gibt es stets einen dominanten und einen devoten Part. Das hat auch immer ganz gut funktioniert. Was aber ist, wenn man die Rollenbilder einmal durchbricht und austauscht. Der devote Partner hat dann auf einmal die Zügel in der Hand. Auch dass kann zu ganz neuen Erfahrungen und bisher unbekannten Leidenschaften führen.

Das kleine Schwarze

Klar, zu Hause läuft man jetzt nicht rum wie auf einer Modenschau in Paris oder Mailand. Die Partner sehen sich meistens in Schlabbershirt und Jogginghose. So gern man den/die Liebste/n auch hat, mit Leidenschaft hat das wenig zu tun. Zeit etwas zu kreativ zu werden. Überraschen Sie Ihren Partner doch einmal mit einem Candle-Light Dinner in einem sexy Kleid oder einem schicken Anzug. Für später ist die passende Wäsche schon parat. Alleine die Vorstellung versprüht prickelnde Erotik.

Wir müssen reden

Eine offene Kommunikation ist das A und O in einer Beziehung. Da bildet Sex keine Ausnahme. Wenn ein Partner in der Leidenschaft neue Wege gehen möchte, dann sollte er dies klar und deutlich mit dem Partner besprechen und seine Wünsche äußern. Vielleicht ist man ja auch da auf einer Wellenlänge.

Fazit

Ein ödes Liebesleben muss nicht sein. Bezüglich Sexualität und Leidenschaft kann man viele neue Wege bestreiten. Es müssen dabei nicht immer Sextoys sein. Auch ein Rollentausch, neue Orte und Positionen oder ein spontanes Dinner können ganz neue Leidenschaften wecken.