Neue Leitungen für die Auguste-Supper-Straße in Ludwigsburg

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) erneuern in der Auguste-Supper-Straße die Gas- und Wasserleitungen. Dabei werden, je nach Alter und Material, auch die Hausanschlussleitungen bis in die Gebäude getauscht. Mit den Arbeiten beginnen die beauftragten Unternehmen voraussichtlich am Montag, 20. Juni 2022. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Bauabschnitt 1 startet ab der Hölderlin- und reicht bis zur Schussenstraße. Der zweite Bauabschnitt liegt zwischen Schussen- und Auguste-Supper-Straße 31. Die Gesamtbauzeit beträgt circa 14 Wochen - sieben Wochen pro Bauabschnitt, wobei zwischen Bauabschnitt 1 und 2 der Betriebsurlaub der ausführenden Firma eingeplant ist. Die Auguste-Supper-Straße ist während der Bautätigkeit in genannten Bereichen voll gesperrt. Das Zufahren zu den Grundstücken und Garagen wird nicht möglich sein. Der Fußgängerverkehr bleibt aufrechterhalten.

Während der Arbeiten an den Versorgungsleitungen kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen der Gas- und Wasserversorgung kommen. Die Anwohner sind bereits über das Bauvorhaben informiert und werden über Abweichungen vom Bauplan sowie Versorgungsunterbrechungen und den geplanten Betriebsurlaub der beteiligten Firmen auf dem Laufenden gehalten.

Sollten Anwohner einen Neuanschluss an das Gasversorgungsnetz wünschen - zum Beispiel bei der geplanten Einrichtung einer Gasheizung - bitten die Stadtwerke um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit ihrem Netzvertrieb, per E-Mail an netzvertrieb@swlb.de oder unter Telefon 07141-910-4735.