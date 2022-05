Neue MORITZ-Ausgabe – jetzt auch in den Regionen Ostwürttemberg und Göppingen!

Zum Juni 2022 gibt es das MORITZ-Magazin erstmals auch für Ostwürttemberg und Göppingen! Die neuen Ausgaben sind an zahlreichen Auslagestellen in den Landkreisen Göppingen, Heidenheim und im Ostalbkreis erhältlich – natürlich wie immer kostenlos!

In den neuen Heften erwartet die Leserinnen und Leser wieder viel Spannendes aus der Region: Die besten Events, Festivals, Ausflugsziele, Kultur-Highlights und Gastro-Tipps sowie Unternehmensporträts geballt auf 66 Seiten. Spannende Stories und Event-Vorschauen machen Lust auf den Sommer: Beim Festival auf Schloss Kapfenburg im Juli kommen unter Anderen Max Giesinger und LOTTE nach Lauchheim. Zum Galgenbergfestival in Aalen ist Flo Mega zu Gast, und auch das Rätsche in Geislingen wartet mit einem hochkarätigen Konzertprogramm für jeden Geschmack auf. Nicht zuletzt gehören auch die Ellwanger Schlosskonzerte zu den top Sommer-Events der Region – alle Infos, Hintergründe und Programmvorschauen sind in der neuen MORITZ-Ausgabe nachzulesen.

In der Umfangreichen Veranstaltungsvorschau und im Terminkalender sieht man auf einen Blick, was in der Region los ist. Und im Special »Job & Karriere« stellen sich namhafte Unternehmen vor.

Die neuen MORITZ-Magazine für Ostwürttemberg und Göppingen sind ab sofort monatlich erhältlich.