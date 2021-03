Neue Technologien in der Finanzwelt

In der modernen Wirtschaftswissenschaft wird der Begriff "Finanzmarkt" als ein System wirtschaftlicher Beziehungen verstanden, das sich mit der Akkumulation, Ausrichtung und Umverteilung aller Arten von Geldvermögen befasst - Weltwährungen, Aktien, Wertpapiere und Kryptowährungen. Die Hauptfunktion des Finanzmarktes ist die Erhebung und Umverteilung der Industrieressourcen, Branchen, Länder, Regionen, Wirtschaftssektoren und institutionellen Einheiten der weltweiten Finanzressourcen. Derzeit schreitet die Entwicklung des Finanzmarktes mit hoher Geschwindigkeit voran, da der Grad der Integration lokaler Märkte und Volkswirtschaften in die Weltwirtschaft recht hoch ist. Ein stabiles Funktionieren und eine erfolgreiche Entwicklung der Wirtschaft werden durch eine kompetente Regulierung der Finanzmärkte sichergestellt.

Kryptowährungen und Kryptoökonomie gewinnen allmählich das Vertrauen der Massen. Für eine vollständige Integration sind jedoch dringend geeignete Finanztechnologien erforderlich, die in Zahlungs- und Bankensysteme, Börsen usw. eingeführt werden müssen. Insbesondere müssen Kryptoassets und Anlagevermögen (Token) in klassische Technologien integriert werden, damit sie schrittweise in das Marktsystem für den Massengebrauch gelangen.

Der am schnellsten wachsende Sektor sind innovative Lösungen für Zahlungen in Kryptowährung für verschiedene Waren und Dienstleistungen. Es gibt jedoch interessantere Bereiche, zum Beispiel den Kauf von Apple-Aktien gegen Bitcoins oder den Austausch von Ethereum gegen eine Wohnung. Hier gibt es ein Aber: Es ist notwendig, dass diese Operationen vom Staat anerkannt werden.

Der Staat wiederum erkennt als Eigentümer von Immobilien nur eine Person an, die eine ganze Reihe von Dokumenten besitzt, die ihr Eigentum bescheinigen. Aus diesem Grund versuchen viele Startups, den Prozess des Erwerbs von Eigentumsrechten in Blockchain-Technologie und Kryptowährungen zu integrieren. Sie verhandeln mit Regierungsbehörden über neue Wege zur Bestätigung dieses Rechts und über die Integration neuer Finanztechnologien in Regierungssysteme, um formale Verfahren zu vereinfachen. Unternehmen führen dieselben Argumente an: Es gibt Technologien, die die Zuverlässigkeit von Transaktionen und wirtschaftlichen Beziehungen erhöhen (intelligente Verträge). Dementsprechend sollten sie aktiver in die Praxis umgesetzt werden, damit alles einfach und bequem ist.

Wenn wir über Regierungsbehörden sprechen, haben beispielsweise Banken begonnen, neue Finanztechnologien aktiv in ihren Aktivitäten einzusetzen. Beispielsweise zahlen sie bereits bei Transaktionen miteinander mit der Ripple-Kryptowährung und erstellen ihre eigenen Kryptowährungsprojekte. Die Finanzwelt verändert sich schnell und dynamisch, die Verfahren für Finanztransaktionen beschleunigen und vereinfachen sich, so dass die Banken gezwungen sind, mit der Zeit zu gehen, um keine Kunden zu verlieren. Sie versuchen, Blockchain dort zu implementieren, wo es ihnen einen echten Vorteil verschafft, und sehen dann, was sie gewinnbringend an ihren Kundenstamm verkaufen können.

Finanztechnologien sind daher innovative Finanzlösungen (normalerweise Plattformen oder Anwendungen), die den Prozess von Kryptowährungstransaktionen vereinfachen und beschleunigen. Diese Branche wird von Unternehmen besetzt, die Technologie und Innovation einsetzen, um mit traditionellen Finanzinstituten zu konkurrieren - Banken und Vermittlern auf dem Finanzdienstleistungsmarkt.

Es ist eine neue Finanzbranche, die Technologie einsetzt, um Finanztransaktionen zu verbessern. In Bezug auf Verfahren bezieht sich der Begriff „finanzielle Technologien“ auf neue Anwendungen, wie zum Beispiel https://yuanpaygroup.org/de/, Prozesse, Produkte oder Geschäftsmodelle in der Finanzdienstleistungsbranche. Die vielversprechendsten Finanztechnologien sind Datenanalyse, mobile Technologien, künstliche Intelligenz, Robotisierung, Biometrie und einige andere.

Die Entwicklung der Finanztechnologie modernisiert die traditionellen Finanzdienstleistungen und -produkte in einigen Bereichen am stärksten:

Zahlungen und Überweisungen: Online-Zahlungsdienste, Online-Überweisungsdienste, P2P-Geldwechsel (Überweisungen zwischen Einzelpersonen), B2B-Zahlungen und Überweisungen (Überweisungen zwischen juristischen Personen), Cloud-Kassen und intelligente Terminals

Finanzierung: P2P-Konsumentenkredite, P2P-Geschäftskredite, Crowdfunding (Anziehung von Investitionen auf der Grundlage freiwilliger Beiträge)

Kapitalmanagement: Programme und Anwendungen für die Finanzplanung, den algorithmischen Börsenhandel (automatische Prognose von Wechselkursen)

Wir können daher den Schluss ziehen, dass die Popularisierung von Kryptowährungen zur Einführung und Entwicklung neuer finanziellen Technologien in allen Aspekten der Benutzeraktivitäten beiträgt.

Der Finanztechnologiemarkt erhielt inmitten der globalen Wirtschaftskrise einen starken Entwicklungsimpuls. Derzeit ist diese Branche etwa zehn Jahre alt. Die Wahrnehmung neuer Paradigmen befindet sich immer auf dem Höhepunkt überhöhter Erwartungen, die nicht alle erfolgreich umgesetzt und angewendet werden. Wenn wir über die Auswirkungen von Blockchain-Technologien auf die globalen Finanzmärkte sprechen, können wir mit Zuversicht sagen, dass einige Entwicklungen und Lösungen bereits Teil des täglichen Lebens vieler Menschen geworden sind, obwohl die Übernahme neuer Trends noch nicht weit verbreitet ist.