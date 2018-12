Neuer Liegebereich im Palmenparadies

× Erweitern Foto: Thermen & Badewelt SInsheim Thermen & Badewelt Sinsheim

Zum 6. Thermengeburtstag am 19. Dezember eröffnete die Thermen und Badewelt Sinsheim die neue Sky Lounge im Palmenparadies. Ab sofort haben nun auch Gäste in Badebekleidung die Möglichkeit einen gemütlichen Liegebereich über dem Palmenparadies zu nutzen. Die neue Sky Lounge bietet eine herrliche Aussicht über die mehr als 400 Südseepalmen sowie die türkisfarbene Lagune und das tropische Dampfbad. Über 50 elegante Einzel- und Doppelliegen laden zum Ruhen und Entspannen ein. Besonders in der Abenddämmerung, wenn die Sonnenstrahlen durch die Blätter der Palmen scheinen, genießen die Gäste eine einmalige Atmosphäre.



Von Elektroarbeiten, Wand- und Deckenbespannungen, Bodenbelagsarbeiten bis hin zur Raumausstattung wurde der Bereich innerhalb kurzer Zeit komplett ausgebaut und für die Gäste gemütlich hergerichtet. „Kompliment und Respekt an unser gesamtes Technikteam sowie alle involvierten Firmen für die Umsetzung“, bedankt sich Geschäftsleiter Stephan Roth. „Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen noch vor Weihnachten diesen neuen Entspannungsbereich präsentieren können“.

Gäste dürfen sich außerdem über eine Erweiterung der Gastronomiefläche des Restaurants Paradiso im Palmenparadies freuen. Zusätzliche Sitzgelegenheiten umgeben von exotischen Pflanzen und Palmen bieten Platz zum Genießen.