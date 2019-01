Neuer Schwung für den Tourismus in Heilbronn

× Erweitern Fotonachweis: HMG/ULLA KÜHNLE Hotel Heilbronn

Die Eröffnung der neuen experimenta und die Bundesgartenschau werden in diesem Jahr Schwung für den Tourismus in Heilbronn bringen. Mit neuen Hotelkapazitäten und einem attraktiven Erlebnisangebot für Besucher und Einheimische hat sich die Stadt bestens vorbereitet. Die Botschaft für 2019 ist klar: Schau doch mal rein!

„Wir sehen uns für das BUGA-Jahr gut aufgestellt“, sagt Steffen Schoch. Durch die neuen Hotelkapazitäten rechnet der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH von April bis Oktober mit mindestens 80.000 zusätzlichen Übernachtungen in Heilbronn. Aktuell stehen in der Stadt rund 1800 Hotelbetten zur Verfügung. In den neuen Betrieben, Parkhotel, Harbr Hotel, der Jugendherberge sowie dem Weingut Bauer in Sontheim kommen im Laufe des Jahres rund 800 Hotelbetten hinzu. "Mit den neuen Kapazitäten sind 500.000 Übernachtungen im BUGA-Jahr 2019 zu schaffen", betont Schoch.

Eine weitere Säule für die Tourismusbranche der Stadt sind Führungen. Die Heilbronn Marketing GmbH bietet auch in 2019 einen bunten Strauß an Führungen und Erlebnisangeboten. Von der Rundfahrt mit dem roten Sightseeing-Bus „Hop On Hop Off“, der im BUGA-Jahr Verstärkung durch einen zweiten Bus auf einer weiteren Route erhält, über die Führung über das BUGA-Gelände oder durch die Innenstadt, per Kanu, Fahrrad, Segway, oder Fuß – für jeden Geschmack ist etwas dabei. „Wir erwarten, dass wir im kommenden Jahr weit über 100.000 Menschen bei unseren Angeboten die verschiedenen Facetten von Heilbronn zeigen werden“, ist sich Schoch sicher. Deutlich erweitert wurde das Angebot an öffentlichen Führungen ohne vorherige Anmeldung. „Damit schaffen wir die perfekte Lösung für BUGA-Tagesbesucher, die spontan unterwegs sein wollen“, so Schoch.

Alle Angebote der Heilbronn Marketing GmbH können in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 gebucht werden. Viele Führungen und Kombi-Angebote für BUGA-Besucher sind außerdem Online über die neue Webseite www.heilbronn.de buchbar.