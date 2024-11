Neues Baddesign – Einfache Mittel, große Wirkung

Nach dem Aufwachen gehen die meisten Menschen ins Badezimmer. Wie wir die ersten Minuten des Tages erleben, kann entscheiden, wie unsere Laune den Rest des Tages ist. Dementsprechend viel Aufmerksamkeit sollte dem Badezimmer gewidmet werden. Dafür braucht es keine komplette Renovierung – wir zeigen einfach umsetzbare Tipps, mit denen das Badezimmer einen neuen Look bekommt.

Mit Farben spielen

Um Räumen einen neuen Anstrich zu verpassen, sind Farben ein wichtiges Mittel. Bei einem fensterlosen Bad spielen diese sogar eine noch größere Rolle. Hier gilt: Die gewählten Farben sollten gut mit künstlichem Licht harmonieren. Ideal sind leichte und warme Farben, aber auch dunkle Töne können für ein stimmiges Ambiente sorgen. Der Badezimmer-Trend 2023 Schwarz hat unlängst bewiesen, dass Schwarz wunderbar mit anderen Farben kontrastieren kann. Weitere Farbempfehlungen für fensterlose Bäder sind:

ein warmes, helles Gelb Richtung Vanille

ein dunkles Schoko-Braun in Kombination mit hellen Details wie weißen Badezimmermöbeln

Orangetöne

Natürlichkeit im Badezimmer

Im modernen Bad darf es natürlich zugehen. Für individuelles Flair sorgen natürliche Materialien und Oberflächen wie Holz, Stein, Bambus und Bast. Dafür muss man nicht unbedingt neue Fliesen verlegen oder einen neuen Waschtisch kaufen. Auch kleine Accessoires wie Aufbewahrungsboxen aus Akazienholz oder ein Bambus-Wäschekorb können für ein natürliches Ambiente sorgen. Ergänzt man diese um ein paar Grünpflanzen in Steinoptik-Blumenübertöpfen, einen flauschigen Badezimmerteppich in Moosgrün und Handtücher in Erdtönen, kann man sich ein Stück Natur nach Hause holen. Seit einiger Zeit im Trend: Wandtapeten mit dem eigenen Lieblingsbild, Fototapeten oder Dekorplatten.

Mit Bad-Accessoires wirkt alles gemütlicher

Bad Accessoires für die eigene Wohlfühloase gibt es in großer Auswahl. Von Seifenspendern und -schalen über Wäschekörbe und Handtuchhalter bis hin zu Badteppichen, Duftkerzen und Seifen ist alles erlaubt, was zum Wohlfühlen beiträgt. Um für Ordnung und ein tolles Ambiente zu sorgen, müssen Bad-Accessoires nicht unbedingt an die Wand gebohrt werden. Viele Anbieter setzen auf alternative Befestigungsmöglichkeiten, darunter Varianten zum Kleben oder mit innovativem Befestigungssystem.

So lässt sich die Wand neu gestalten

Sorgt der in die Jahre gekommene Fliesenspiegel immer wieder für schlechte Laune, kann mit einfachen Mitteln Abhilfe geschaffen werden. Denn ganz ohne aufwändiges Renovieren können die Wandfliesen gestrichen werden. Dank einfacher Anleitung zum Fliesen lackieren lässt sich beispielsweise mit Orange oder Gelb der Sommer ins Bad holen. Wichtig ist, auf wasserbasierte Farben zu achten. Diese sollten jedoch nur auf Wandfliesen im Trocken- und Nassbereich zum Einsatz kommen. Ist das Bad nur im Nassbereich gefliest und sonst mit einer Tapete versehen, kann diese relativ leicht durch eine neue ersetzt werden. Vliestapeten sind schnell aufgebracht und ermöglichen einen Stilwechsel. Außerdem lassen sie sich später recht mühelos wieder entfernen.

Diese Beleuchtung ist ein echter Eyecatcher

Im modernen Badezimmer lässt sich die Beleuchtung ganz nach eigener Stimmung anpassen. Indem verschiedene Lichtfarben eingesetzt werden, können unterschiedliche Atmosphären geschaffen werden: Tageslichtweiß etwa ist gut für fensterlose Bäder, Warmweiß schafft eine behagliche Atmosphäre, Neutralweiß ist etwas heller und kräftiger. Zur Grundbeleuchtung wählt man am besten eine Deckenleuchte und ergänzt diese um Wandleuchten. Dadurch lassen sich einzelne Bereiche im Raum akzentuieren. Für indirektes Licht an der Badewanne sind LED-Streifen am besten geeignet.