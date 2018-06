Neues Datenschutz-Gesetz ist wirksam: Was sind die Folgen?

× Erweitern Flickr

Die Aufregung um die Datenschutz-Grundverordnung der EU, kurz DSGVO, war in den letzten Monaten groß. Unternehmen, Vereine, Verbraucher und Blogger fragten sich, welche Auswirkungen es haben würde, wenn sie am 25. Mai in Kraft tritt.

Nun ist es soweit. Und bisher sind weniger Abmahnungen eingetroffen als befürchtet. Alle Unternehmen, die in der Europäischen Union Daten sammeln, speichern oder verarbeiten, hatten zwei Jahre Zeit, um die Vorgaben der DSGVO umzusetzen. Nun ist diese Vorbereitungsfrist abgelaufen. In den vergangenen Wochen herrschte in vielen Unternehmen große Unsicherheit, ob man es schafft, rechtzeitig zum Stichtag fertig zu werden.

Konsequenzen der DSGVO

Global agierende Unternehmen wie zum Beispiel Facebook mussten ihre Datenschutzrichtlinien für die Nutzer aus der EU überarbeiten. Auch internationale Nachrichtenseiten, die Analyse-Tools und Cookies einsetzen, mussten ihre Seiten entsprechend anpassen. In diesem Zusammenhang lassen einige Anbieter ihren europäischen Lesern die Wahl zwischen einer datenschutzrechtlich unbedenklichen Basis-Version und der Nutzung der vollständigen Seite - für letzteres müssen sie allerdings vorab dem Einsatz von Tools und Cookies zustimmen.

Große Verunsicherung gab es unter Blogbetreibern sowie in kleinen Unternehmen und Vereinen, denen die Umsetzung der Verordnung sehr umständlich erschien. Bei vielen herrschte Unklarheit darüber, was genau getan werden muss, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn bei Verstoß gegen die Richtlinien drohen hohe Geldbußen. Infolgedessen haben einige die Kommentarfunktion ihrer Seiten deaktiviert oder gleich die ganze Seite geschlossen.

Dementsprechend gab es Kritik, dass insbesondere kleine Unternehmen mit wenig personellen und finanziellen Ressourcen für die umfassenden Datenschutz-Vorgaben zu wenig Zeit für die Umsetzung gehabt hätten. Dazu merkte Florian Glatzner vom Bundesverband Verbraucherzentrale gegenüber dem Handelsblatt an, dass zwei Jahre für die Umsetzung durchaus hätten reichen müssen, wenn man auch zuvor schon datenschutzkonform gearbeitet habe. Es habe aber an übersichtlichen Informationsangeboten gefehlt. "Hier wären die Bundesregierung, Verbände und Kammern gefragt gewesen, frühzeitig über die Verordnung zu informieren", so Glatzner.

Angst vor Abmahnungen

Die befürchtete "Abmahn-Welle" mit massenhaften Meldungen kleiner Verstöße ist bislang ausgeblieben. Doch einige Unternehmen haben es sich nicht nehmen lassen, auf Grundlage des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) gegen ihre Mitbewerber zu klagen. Allerdings ist noch gar nicht eindeutig geklärt, ob die bisher eingegangenen Abmahnungen überhaupt legitimiert sind. Das Gesetz bietet auch die Möglichkeit, Anspruch auf Gewinnabschöpfung zu stellen - allerdings können das nur Wettbewerbs- und Verbraucherschutzverbände tun. Bei einem tatsächlich vorliegenden unlauteren Wettbewerb muss das Unternehmen den durch den Datenschutzverstoß erzielten Gewinn dann an die Staatskasse abtreten.

Wenig zu befürchten haben Fotografen und Journalisten. Denn das Bildrecht ist laut Bundesinnenministerium von der Verordnung nicht wesentlich betroffen. Journalisten müssten ebenfalls keine Daten herausgeben, die sie für eine Recherche gesammelt hätten. In der Regel gilt diese Ausnahme von der Verordnung nicht nur für angestellte, sondern auch für freie Journalisten. Lediglich in Niedersachsen hänge es bei freien Journalisten vom Einzelfall ab, ob ihre Recherchen von der Verordnung ausgenommen seien.