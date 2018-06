Neues Sport-Highlight in Ludwigsburg

× Erweitern Foto: ECE, Marstall, Ludwigsburg Marstall Innenansicht

Das Einkaufscenter MARSTALL in Ludwigsburg baut sein Sportangebot deutlich aus. Der französische Sportartikelhersteller und -händler DECATHLON wird Ende des Jahres als neues Highlight im Erdgeschoss des Centers eine Filiale eröffnen. Damit kommt ein echtes Schwergewicht auf dem Sportartikelmarkt nach Ludwigsburg. Die DECATHLON Filiale wird eine Fläche von ca. 1.800 m² haben und ihre ersten Kunden voraussichtlich noch vor dem Jahresende begrüßen dürfen. Um Platz für DECATHLON zu schaffen, wird der jetzige Bereich im Erdgeschoss rund um H&M und Deichmann umgebaut.

Die DECATHLON Filiale in Ludwigsburg ergänzt damit das Filialnetz um einen weiteren starken Standort in Baden-Württemberg und bringt einen weiteren Sportanbieter in das Center, die Shopping-Destination in Ludwigsburg für junge Menschen und Familien. Es ist nach dem Forum-Mittelrhein in Koblenz die zweite DECATHLON-Filiale in einem Center der ECE, die auch das MARSTALL in Ludwigsburg betreibt.

„Das MARSTALL freut sich, mit DECATHLON einen neuen Mieter mit Magnetwirkung gewonnen zu haben, der optimal zu unserer Kundenstruktur passt. Damit können wir das Angebot für unsere Besucher weiter abrunden und unsere Attraktivität weiter steigern.“ sagt Center-Manager Dirk Saffran. „Wir freuen uns, mit DECATHLON einen neuen attraktiven Anbieter nach Ludwigsburg bringen zu können. So können wir die Innenstadt als Einkaufsstandort noch weiter nach vorne bringen.“

Die Umbauarbeiten beschränken sich auf einen Bereich im Erdgeschoss und werden mit aller Sorgfalt und Rücksicht ausgeführt, so dass kaum Einschränkungen für die Besucher zu erwarten sind. Damit die Kunden nicht bis zur Eröffnung vor Weihnachten warten müssen, wird das Center Management regelmäßig über die Fortschritte berichten und auf Facebook und der Homepage veröffentlichen.