Neugierde und Interesse an Technik geweckt

Unbekanntes verunsichert. Was für Erwachsene gilt, trifft häufig noch stärker bei jungen Menschen zu. Daher trauen sich viele junge Mädchen trotz Interesse und Talent technische Berufe nicht zu. Die Möglichkeit zum Ausprobieren nutzten 14 Schülerinnen von allgemeinbildenden Schulen der Klassen 8 und 9 aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn während der Projektwoche MuT – Mädchen und Technik. Diese wurde von der Lernenden Region Heilbronn-Franken e.V. und der Agentur für Arbeit Heilbronn finanziert und organisiert.

Gerade in technischen und techniknahen Berufen werde zunehmend qualifizierter Nachwuchs fehlen. „Mädchen entscheiden sich im Rahmen ihre Ausbildungs- und Studienwahl noch immer überproportional häufig für „typisch weibliche“ Berufsfelder oder Studienfächer. Damit schöpfen sie ihre Berufsmöglichkeiten nicht voll aus und verzichten auf zukunftsträchtige Berufe, gute Verdienstmöglichkeiten und Karrierechancen“ weiß Sandra Büchele, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heilbronn.

„Unser Ziel ist es, bei den Mädchen Neugierde und Interesse für Technik und Naturwissenschaften zu wecken und ihnen Selbstvertrauen zu geben, technische Berufe als Alternative für ihre Berufswahl zu erleben“, erläutert Susanne Hachenberger, Projektleiterin, Lernende Region Heilbronn-Franken.

Am ersten Tag der Projektwoche standen neben dem Kennenlernen die Themen “Was kostet das Leben“ und „typische Männerberufe - typische Frauenberufe“ auf dem Programm. Tatiana Kalytta und Susanne Fries vom Projekt Coaching4future stellten am Nachmittag unter den Aspekten „Arbeiten“ und „Die Welt retten“ aktuelle Forschungsprojekte und spannende Berufe im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vor.

Am folgenden Tag besuchten die Schülerinnen die Firma Audi AG in Neckarsulm. Neben einer interessanten Werksführung stand das Bauen eines ferngesteuerten Modellautos im Vordergrund. Dies machte den Mädchen besonders viel Spaß.

Einen Einblick in die Berufe Elektroniker Betriebstechnik und Elektroniker Automatisierungstechnik bekamen die Teilnehmerinnen bei der EnBW AG Heilbronn. Unter Anleitung des Standortkoordinators für die Ausbildung in Heilbronn, Rolf Witte, und mit Unterstützung der Auszubildenden stellten die Teilnehmerinnen ein Verlängerungskabel her, welches sie stolz mit nach Hause nehmen durften.

Weiter ging es dann mit praktischen Arbeiten bei der Firma Walter Söhner GmbH & Co. KG in Schwaigern. Bei einer Betriebsführung durch Ausbildungsleiter Michael Schröder hatten die Mädchen Gelegenheit, in verschiedene Arbeitsbereiche hinein zu schnuppern.

Den Abschluss der Woche bildete ein Besuch im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Heilbronn. Hier erhielten die Mädchen durch Berufsberaterin Kornelia König wertvolle Tipps für ihre berufliche Zukunft.

Susanne Hachenberger und Sandra Büchele ziehen ein positives Resümee, denn die Mädchen waren sehr interessiert und zeigten, wie wichtig ihnen die Auseinandersetzung mit dem Thema „geschlechterneutrale Berufswahl“ ist.