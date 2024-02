Die richtige Nische als Weg zum erfolgreichen YouTuber

Eine erfolgreiche Karriere als YouTuber, davon träumen viele. Bei weltweit über 50 Millionen Kanälen und rund zwei Milliarden angemeldeten Nutzern aber ist das alles andere als einfach. Tatsächlich kann man aber immer noch mit einem YouTube-Kanal erfolgreich sein und gutes Geld verdienen. Wie viel Geld das sein kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Experten sprechen als Richtwert in der Regel von ein bis zwei Euro für 1.000 Klicks. Hinzu kommen weitere Einnahmen aus Anzeigen-Werbung und Produktplatzierungen. Um die zu erreichen, braucht es neben viel Durchhaltevermögen vor allem exklusive Inhalte, die eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Denn eine treue Community lässt sich nur dann aufbauen, wenn die Inhalte des Kanals ihr Interesse findet. Wie aber findet man die exklusive Nische, die beim Publikum ankommt?

Nicht bei null anfangen

Es spielt keine Rolle, auf welchen Social Media-Kanal man aktiv sein möchte, entscheidend für den Erfolg eines Beitrags ist immer die Zahl der Nutzer, die ihn sich ansehen. Heute muss man aber nicht mehr bei null anfangen, wenn man am Beginn einer YouTuber-Karriere steht. Es gibt inzwischen professionelle Dienstleister, bei denen man Abonnenten für YouTube kaufen kann. Dabei handelt es sich um reale und sehr engagierte Abonnenten, um ein echtes, lebendiges Publikum. Allein deren Vorhandensein erhöht die Zahl neuer Abonnenten stetig. Nicht zuletzt ist die Zahl der Abonnenten ein Zeichen für die Qualität und Bedeutung der jeweiligen Beiträge. Und jeder Social Media-Algorithmus bevorzugt Kanäle mit vielen Abonnenten. Nur ein Kanal mit vielen Abonnenten hat mithin eine Chance, ein großes Publikum zu erreichen. YouTube Abonnenten kaufen ist mithin ein erster Schritt in Richtung Erfolg.

Fähigkeiten und Kenntnisse nutzen

Nur wer interessante Inhalte vorzuweisen hat, kann auf Dauer eine Zielgruppe erreichen, die ständig größer wird. Dazu bedarf es in erster Linie eines Expertenstatus. Das heißt, man muss über etwas berichten, von dem man etwas versteht, für das man sich selbst leidenschaftlich interessiert. Dabei gilt es individuelle Fähigkeiten und vorhandene Kenntnisse zu nutzen. Man muss mit seinen Beiträgen – egal ob in Form von Texten, Bildern, Audio- oder Videoaufnahmen – das Interesse und die Bedürfnisse der gewählten Zielgruppe bedienen. Es ist glaubwürdiger, wenn der YouTuber sich mit Inhalten beschäftigt, von denen er sichtlich Ahnung hat. Das fördert nicht zuletzt die Motivation, denn im nächsten Schritt heißt es, kontinuierlich Content, also Inhalte, zu produzieren. Und das gelingt eher, wenn man es mit einem Thema zu tun hat, das für einen selbst interessant ist. Um sich die nötige Expertise zu verschaffen, kann es sinnvoll sein, ein Praktikum zu machen. So lässt sich nicht nur ein passender Beruf finden, sondern auch Kenntnisse in den unterschiedlichsten Branchen, Organisationen und Institutionen erwerben. Praktikanten sind in allen Bereichen sehr begehrt.

Nische durch Marktanalyse finden

Lässt sich die exklusive Nische in Verbindung mit den vorhandenen Kenntnissen nicht finden, kann eine Marktanalyse weiterhelfen. Dazu betrachtet man sich die vorhandenen Kanäle, deren Inhalte und Themenbereiche. Hierbei kann die Nutzung der YouTube-Suchfunktion sowie das Durchstöbern von Empfehlungen und Playlists hilfreich sein. Bei der Bewertung kommt es wiederum in erster Linie auf die Abonnentenzahlen dieser Kanäle an. Je höher die Anzahl der Abonnenten, umso breiter ist das Interesse des Publikums. Allerdings sollte man sich nicht nur an den nackten Zahlen orientieren, denn nicht zuletzt kommt es auch auf die Qualität der Interaktionen an. Wie viele Kommentare und Likes gibt es für einen Beitrag? Das lässt Rückschlüsse auf die tatsächliche Resonanz der Inhalte zu. Im nächsten Schritt sollten die Art der Videos untersucht werden. Welche Themen kommen besonders gut an und welche Arten von Videos generieren die meisten Interaktionen? Auf diesem Weg lassen sich nicht nur beliebte Inhalte filtern, sondern auch mögliche Lücken finden. Welche Themen sind unterrepräsentiert? Nicht fehlen darf ein kritischer Blick auf die Qualität der Produktion, den Erzählstil und die Einbindung der Community. Dadurch bekommt man Hinweise darauf, welche Elemente beim Publikum gut ankommen. Die Ergebnisse einer gründlichen Marktanalyse können Trends und Lücken aufzeigen, die dabei helfen, eine Nische zu finden und sie mit einem eigenen Kanal erfolgreich zu füllen.

Fazit

Um eine exklusive Nische für einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu finden, sollte man sich zuerst mit den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Leidenschaften auseinandersetzen. Eine Art Selbstanalyse kann Bereiche identifizieren, in denen man über besondere Kenntnisse verfügt. Es geht darum, die vorhandenen Ressourcen in einzigartige Inhalte für den eigenen YouTube-Kanal umzuwandeln. Die persönliche Authentizität bildet die Grundlage für ansprechende Inhalte. Alternativ oder in Ergänzung dazu ermöglicht die sorgfältige Analyse bestehender Kanäle, Trends und potenzielle Lücken im Markt zu erkennen. Die dadurch gewonnenen Kenntnisse können dabei helfen, eine Nische zu finden, die nicht nur den eigenen Stärken entspricht, sondern auch einen echten Mehrwert für die Zielgruppe bietet.