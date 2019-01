Obsthalle Kirchheim - Der regionalmarkt mit Produkten direkt aus der region

× Erweitern Obsthalle Team Das Team der obsthalle in Kirchheim

In der Obsthalle Kirchheim hat man die Möglichkeit, aus einem riesigen Angebot an verschiedenen Apfelsorten den persönlichen Lieblingsapfel auszusuchen. Über 15 Sorten sind hier zu finden. Und gerne darf man die Äpfel und Birnen auch probieren. Die Äpfel wachsen direkt um die Obsthalle und werden ganz in der Nähe gelagert, und zwar vom Chef persönlich. So haben die Äpfel das ganze Jahr Saison und sind immer verfügbar. Perfekte Lagerung ist sehr wichtig, damit die Äpfel auch jetzt noch richtig gut schmecken, und das ist ja das Wichtigste. Schön saftig knackig und frisch – einfach lecker sind die.

»Alles unter einem Dach«, nach diesem Motto findet man in der Obsthalle Kirchheim ein sehr reichhaltiges Angebot an vielen regionalen und saisonalen Produkten. Die Bauern liefern ihre Produkte oft noch selbst an. So gibt es immer Frische direkt vom erzeuger. Aber auch verschiedene Säfte aus eigenen Früchten gibt es im Sortiment. Verschiedene Mehle direkt von der Mühle, Gemüse direkt vom Gärtner, Eier direkt vom Bauer, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbis, Zwiebel – alles Produkte direkt von Bauern. Auch bei anderen Produkten versucht das Team der Obsthalle Kirchheim immer selbst erzeugtes direkt vom Produzenten zu beziehen, wie zum Beispiel Marmelade, Nudeln, Öle, Käse, Müslimischungen, Senf und vieles mehr. Die Obsthalle Kirchheim ist einfach zu erreichen, direkt an der B27 zwischen Kirchheim und Lauffen.

× Erweitern Obsthalle Team Das Team der obsthalle in Kirchheim

Obsthalle Regionalmarkt

Im Krümmling1, 74366 Kirchheim

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30-18.30, sa. 8.30-16 uhr

Fon: 07143-91614

www.obsthalle-kirchheim.de