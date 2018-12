Produkte direkt aus der Region

× Erweitern Obsthalle Team Das Team der obsthalle in Kirchheim

Die Obsthalle in Kirchheim ist immer einen Besuch wert. Hier gibt es frische Produkte, die direkt vom Erzeuger kommen.

In der Obsthalle findet man ein großes Angebot, welches von Äpfeln und Birnen aus eigenem Anbau, Säften, Weine, Gemüse, über Salate, Eier, Mehl, Nudeln, Kartoffeln, Wurst, Öl, Backwaren, Zwiebeln, Süßkartoffeln, Kürbis bis hin zur Marmelade reicht. Von Donnerstag bis Samstag duftet es aus der Mühlen Backstube nach frisch gebackenem Brot, Brötchen und Hefezöpfen. Die Sorgfalt und Liebe zum Produkt ist mit jedem Bissen zu schmecken und zu spüren. Die Obsthalle in Kirchheim versichert ihren Kunden die schonende Nutzung der natürlichen Gegebenheiten und den verantwortungsvollen und fachgerechten Einsatz des obstbaulichen Handwerks. Hier kann man Geschenkkörbe mit zahlreichen frischen Produkten erwerben. Diese werden individuell zusammengestellt. Das Team der Obsthalle in Kirchheim arrangiert alle gewünschten Leckereien aus dem Angebot auf Kundenwunsch. Der große Parkplatz direkt vor der Obsthalle bietet viel Platz und ermöglicht einen entspannten Einkaufsbummel. Die Besucher können von hier auch einen Spaziergang zur Weinterrasse mit einem einzigartigen Ausblick auf Neckar und Weinbergsteillagen unternehmen. Zur Adventszeit werden wieder Weihnachtsbäume aus Lauffen am Neckar frisch geschlagen. Der Weihnachtsbaumverkauf findet vom 14. bis 22. Dezember statt.

Geschenkkorb mit frischen Produkten direkt vom Erzeuger

Obsthalle Regionalmarkt

Im Krümmling1, 74366 Kirchheim

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.30-18.30, sa. 8.30-16 uhr

Fon: 07143-91614, www.obsthalle-kirchheim.de