Öffentliches Casting für die »Oper für alle« in Stuttgart

In der Porsche Arena in Stuttgart wird am 7. Februar ein außergewöhnliches Ereignis stattfinden: »AIDA, das Arena Opern Spektakel«. Diese Inszenierung verspricht ein Opernereignis der Superlative, das sich bewusst nicht an ein klassisches Opernhaus richtet, sondern für große Arenen konzipiert ist. Die Veranstalter laden alle Kultur- und Theaterliebhaber zu einem einmaligen Erlebnis ein. Unter dem Motto »Achtung Gefangene gesucht!« wird ein öffentliches Casting für das spektakuläre Event am 7. November in Stuttgart abgehalten. Dieses außergewöhnliche Casting bietet die Chance, Teil eines unvergesslichen Opernspektakels zu werden. Gesucht werden begeisterte Menschen, die ihre Leidenschaft für die Bühne unter Beweis stellen möchten. Egal, ob sie erfahrener Schauspieler sind oder einfach nur verborgenen schauspielerischen Fähigkeiten entdecken möchten – alle sind herzlich willkommen!

AIDA offenes Casting, Di. 7. November, Ankunft und Anmeldung ab 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr, Theaterhaus Stuttgart,

aida-opera.live