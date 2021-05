Online-Casino-Spiele: Der große Vergleich

Die Welt der Online-Casinos verändert sich regelmäßig auf rasante Art und Weise. Immer mehr spielt sich im World Wide Web ab und diese Entwicklung sorgt auch dafür, dass sich die Online-Spiele immer größerer Beliebtheit erfreuen. Kein Wunder, dass von den verschiedenen Online-Casinos immer neue Spiele auf den Markt gebracht werden, welche noch besser, innovativer und attraktiver werden. Doch welche Online-Casino-Spiele sind im Jahr 2021 besonders angesagt und versprechen den größten Spaßfaktor? Hierzu kann z. B. ein Online Casino Vergleich von Spielerkartell zu Rate gezogen werden.Wir haben eine Top-5 erstellt - diese Spiele musst Du auf jeden Fall probiert haben.

#1: 3 Tiny Gods

Drei kleine und süße Comic-Figuren bei einem Online-Casino-Spiel - das ist durchaus etwas neues. Microgaming hat mit dem neuen Spiel ein einfach zu bedienendes Erlebnis geschaffen, das jede Menge Spannung und Spielspaß mitbringt. Die Animationen sind dabei innovativ und besonders. Mit Sicherheit kein Slot-Spiel wie jedes andere.

#2: Lucky Riches Hyperspins

Noch ein modernes Online-Casino-Spiel, welches gleichzeitig mit 3 Tiny Gods veröffentlicht wurde. Es erinnert an eine Ära in Las Vegas, die längst vergessen scheint. Mit dabei sind satte Geldpreise und einige Erinnerungen an einen Pokertisch. Lucky Riches Hyperspins ist mit 5 Walzen, 3 Reihen und fantastischen 243 Gewinnmöglichkeiten ausgestattet. Das Konzept ist einfach, was das Spiel für Neukunden wie auch Experten gleichermaßen interessant macht.

#3: Win a Beest

Dieses Spiel entführt dich in die Wildnis von Afrika. Das Online-Casino-Spiel stellt ein echtes Abenteuer mit einer ganzen Menge von afrikanischen Wildtieren dar. 5 Walzen und 256 Gewinnmöglichkeiten sind hochattraktiv, durch ein spezielles Bonus-Game können diese sogar noch erweitert werden. Win a Beest weist eine attraktive Auszahlungsquote von 96,12 Prozent auf. Der Gewinn des Hauptpreises beträgt mehr als eine Million Münzen.

#4: Fire Blaze Jackpots: Adventure Trail

Du willst dich in ein Abenteuer stürzen? Dann ist diese Online-Casino-Spiel das richtige für dich. Fesselnde Grafiken verbinden sich in dem Game mit spannenden Themen und riesigen Jackpots am Slot. Die Auszahlungsquote ist mit 96,64 überdurchschnittlich hoch. Der Höchstgewinn liegt bei dem 2.000-fachen des Einsatzes. Auf jeden Fall ein Anwärter auf den Titel des besten Online-Casino-Spiels im Jahr 2021.

#5: Age of the Gods: Glorious Griffin

Atemberaubende Animationen treffen auf fanatischste Hintergründe: Das Online-Casino-Spiel Age of the Gods: Glorious Griffin gehört zu den beliebtesten im Jahr 2021 und darf in keiner Rangliste fehlen. Das Spiel ist an der ebenfalls beliebten Serie "Age of the Gods" angelehnt, welche sich rund um Zeus und dessen Königreich dreht. Du triffst dabei auf alte Gottheiten und viele Sagen. Die Varianz des Spiels ist sehr gut und eine Auszahlungsquote von 96,08 Prozent rundet das Gesamtbild ab.

Online-Casinos werden immer beliebter

In den letzten Jahren war eine Entwicklung deutlich zu erkennen: In Deutschland boomt das Glücksspiel. Im Jahr 2021 scheint sich der Trend fortzusetzen, immer mehr Fans des Glücksspiels melden sich bei Online-Casinos an. Bevor Du das tust, solltest Du aber prüfen, ob die Casinos auch deine Lieblingsspiele im Repertoire haben.