Online Jobcafés: Make it in Heilbronn-Franken

Informationsveranstaltungen in englischer Sprache rund um das Thema Arbeitsplatzsuche

Presseinformation Nr. 06-2021 vom 25. Januar 2021

Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH Abt. Welcome Center Heilbronn-Franken

Der Berufseinstieg ist nicht immer leicht, ganz besonders, wenn man sich in Deutschland nicht so gut auskennt. Um internationale Fachkräfte und internationale Studierende in entspannter Atmosphäre zu dem Thema Jobeinstieg in Heilbronn-Franken zu informieren, veranstaltet das Welcome Center Heilbronn-Franken bereits seit längerer Zeit die sogenannten Jobcafés. Vor der Pandemie wurde die Veranstaltungsreihe in den fünf Stadt- und Landkreisen der Region jeweils in Kooperation mit ortsansässigen Netzwerkpartnern durchgeführt. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation wird die Veranstaltungsreihe nun bereits zum zweiten Mal als Online-Format angeboten. Die Seminare werden in englischer Sprache stattfinden. Somit können sich auch Personen, die erst neu nach Deutschland gezogen sind oder sich derzeit noch im Ausland aufhalten bei den Seminaren über wichtige Aspekte informieren.

Die Online-Reihe besteht zunächst aus vier Modulen. Der erste Termin wird am Mittwoch, 3. Februar stattfinden und ist vor allem für diejenigen interessant, die sich derzeit noch im Ausland befinden und eine Verlagerung ihres Lebensmittelpunkts nach Deutschland bereits planen. Es wird um allgemeine Fragen gehen, die sich interessierte Einwanderer*innen häufig stellen: Brauche ich ein Visum für Deutschland und wenn ja welches ist das Richtige? Brauche ich eine Anerkennung von meinem ausländischen Berufs-/Hochschulabschluss? Wie wichtig ist die deutsche Sprache, um eine Arbeit zu finden? Wie funktioniert die Arbeitsplatzsuche in Deutschland? Die Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten die Teilnehmer*innen in diesem ersten Modul vom Team des Welcome Centers Heilbronn-Franken. In den darauffolgenden Modulen wird es dann intensiv um die Themen Stellensuche, Schreiben von Bewerbungen und die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche gehen. Somit wird ein Rundumschlag zu allen Themen geboten, die für die Planung zum Eintritt in den deutschen Arbeitsmarkt relevant sind.

Die Seminarreihe besteht aus folgenden Modulen:

Modul 1: Make it in Heilbronn-Franken - Making Plans about living and working in Germany // 03. Februar 2021

Modul 2: Looking for a job // 10. Februar 2021

Modul 3: Application process - up to date // 03. März 2021

Modul 4: Job interview // 17. März 2021

Alle Online Seminare finden jeweils von 17 bis 19 Uhr statt. Referentin der Module 2-4 ist Michaela Flick, Certified Translator, Trainer and Coach. Mehr Informationen zu den einzelnen Seminaren erhalten Interessierte auch direkt beim Team des Welcome Centers Heilbronn-Franken und auf der Website www.welcomecenter-hnf.com.

ANMELDUNG für alle oder einzelne Module unter:

Kontakt:

Welcome Center Heilbronn-Franken

Telefon: +49 (0) 7131 3825 444

E-Mail: welcomecenter@heilbronn-franken.com

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Projektträgerschaft des Welcome Center Heilbronn-Franken hat die Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF). Diese hat als regionale Wirtschaftsförderungseinrichtung im Rahmen des Fachkräftebündnisses Heilbronn-Franken seit mehreren Jahren die Federführung für das Thema „außerregionale Fachkräfte“ übernommen. Finanziert wird das Welcome Center Heilbronn-Franken zu 60% vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und zu 40% von den Gesellschaftern der WHF. Zu den Gesellschaftern der WHF gehören die Stadt Heilbronn, die Landkreise Heilbronn und Schwäbisch Hall, der Hohenlohekreis, der Main-Tauber-Kreis sowie die Handwerkskammer Heilbronn-Franken und der Regionalverband Heilbronn-Franken. Das Welcome Center Heilbronn-Franken unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Akquise und Integration von ausländischen Fachkräften. Gleichzeitig übernimmt es eine Lotsenfunktion für ausländische Fachkräfte und deren Familien bei der Orientierung in der Region und informiert rund um die Themen Leben, Arbeiten, Bildung und Wohnen in Heilbronn-Franken. Ziel ist es internationale Fachkräfte in der Region willkommen zu heißen und Ihnen das Ankommen zu erleichtern damit sie ihr komplettes Potential entfalten können und die Region nachhaltig kulturell und wirtschaftlich bereichern.