Online-Marketing Themen im Streaming Dienst & Kinoqualität auf der Plattform afs+

Die Welt des Online-Marketings entwickelt sich rasant. Umso wichtiger ist es für Arbeitnehmer und Unternehmen, stets am Puls der Zeit zu bleiben. Ein Rückstand kann zu einem bösen Wettbewerbsnachteil führen. Vielen fehlt es aber an Zeit oder dem nötigen Budget, um an Seminaren teilzunehmen oder seine Mitarbeiter auf Fortbildungen zu schicken. Doch was, wenn es die Möglichkeit gäbe, erstklassige Bildungsinhalte mit einer ansprechenden Präsentation zu verbinden – ohne dabei auf teure Seminare zu fahren?

Der Streaming Anbieter afs+ bietet genau das: Ein umfangreiches Angebot an Online-Marketing-Themen, präsentiert im Streaming-Format und in beeindruckender Kinoqualität. Keine trockenen Texte oder langweiligen Präsentationen – hier wird Wissen auf eine fesselnde, moderne Art und Weise vermittelt.

Afs+ Streaming-Plattform ging nach Relaunch am 01.04.2023 an den Start

Am 01.01.2023 hat Martin Brosy, Geschäftsführer der ImpulsQ GmbH aus Reutlingen, für einen sechsstelligen Betrag die Streaming-Plattform afs+ übernommen! Nach einiger Überarbeitung und einer Investition von über 300.000 €, war es endlich so weit. Am 01.04. öffnete die Plattformen für wissbegierige Online-Marketing-Enthusiasten ihre Tore. Die Macher von afs+ haben es geschafft, wertvolle Marketing-Inhalte hochauflösender 4k Qualität zu präsentieren, die sowohl Einsteigern als auch Profis einen echten Mehrwert bieten.

Zitat von Martin Brosy: „Die afs ist ein Herzensprojekt. Im Dezember 2015 habe ich erfolgreich meine Zertifizierung zum SEO Manager bei der afs abgeschlossen. Anschließend wurde ich Dozent und jetzt Inhaber der afs. Wir wollten das Konzept komplett neu denken und etwas Neues probieren. Der erste Streaming-Dienst mit afs+ ist das Ergebnis. Ich könnte nicht stolzer sein.“

Der frische Wind, den Martin Brosy in die Branche bringt, sorgt für Begeisterung und zeigt, dass Lernen und Weiterbildung in diesem speziellen Bereich viel einfacher gehen, als in Büchern und Seminaren zu versinken. Und dass die Nachfrage nach E-Learning-Plattformen vorhanden ist, zeigt der indirekte Mitbewerber Masterclass.com aus Übersee.

Das US-amerikanische Unternehmen ist seit 2015 am Markt und konnte erst kürzlich in über 10 Finanzierungsrunden 461 Millionen US-Dollar einsammeln. Damit unterstreicht der Konzern die Nachfrage und zeigt das Potenzial von E-Learning auf. Warum wir von einem indirekten Konkurrenten sprechen? Zum einen konzentriert afs+ sich auf den deutschen Markt und zum anderen bietet masterclass.com neben dem Online-Marketing auch noch anderer Themengebiete an. Afs+ dagegen konzentriert sich vollumfänglich auf das Online-Marketing und alle dazugehörigen Kategorien.

Eintauchen in die Welt des Online-Marketings: Fachwissen in beeindruckender Bildqualität

Langweilige Powerpoint Präsentationen oder staubige Studienbücher? Fehlanzeige! afs+ bietet dem interessierten Publikum einen modernen Einblick in die Welt des Online-Marketings, der leicht zugänglich und gleichzeitig informativ ist. Anders als bei vielen YouTube-Videos werden die Inhalte auf dieser Plattform inhaltlich überprüft. Nutzer müssen sich also zukünftig keine Gedanken um die Richtigkeit der Inhalte machen. Mithilfe von Expertenwissen und Tipps finden Interessenten hier alles, was sie benötigen, um sich sowohl privat als auch beruflich weiterzuentwickeln.

Der Anbieter legt großen Wert darauf, den Nutzern hochwertige Videos in hochauflösender 4K-Qualität auf die Bildschirme zu streamen. Das Dashboard ähnelt dem Aufbau von Netflix und ist übersichtlich und leicht verständlich gestaltet. Was eine angenehme Lernatmosphäre garantiert. Der Vorteil für die Zuschauer ist, dass sie nicht nur Wissen aufnehmen, sondern auch noch Unterhaltung erhalten.

Lernen von den Besten: Über 60 Branchenexperten teilen ihr Wissen

Absolut einzigartig auf dem deutschen Markt ist das exklusive Expertenteam, das auf dieser Plattform verfügbar ist. Über 60 Branchenexperten unterschiedlicher Fachrichtungen teilen ihre Einsichten und Erkenntnisse aus der Praxis mit anderen Interessierten. Sie erklären neue Inhalte und geben wertvolle Tipps zu allen Themen rund um Online-Marketing.

Zu dem Expertenteam gehören:

Johannes Kliesch I GF Snocks GmbH I Forbes Liste „30 Under 30 Europe“

I GF Snocks GmbH I Forbes Liste „30 Under 30 Europe“ David Rau I GF Lockcard GmbH I 13.200 Youtube Abonnenten I 263.200 TikTok Follower

I GF Lockcard GmbH I 13.200 Youtube Abonnenten I 263.200 TikTok Follower Prof. Dr. Klemens Skibicki I Digitalbotschafter des Wirtschaftsministers Nordrhein-Westfalen.

I Digitalbotschafter des Wirtschaftsministers Nordrhein-Westfalen. Felix Beilharz I Fachbuchautor I Über 100 TV- & Radioauftritte als Social Media Experte I Lehraufträge & Vorlesungen an 14 Hochschulen.

I Fachbuchautor I Über 100 TV- & Radioauftritte als Social Media Experte I Lehraufträge & Vorlesungen an 14 Hochschulen. Björn Tantau I Seit 20 Jahren im Online Marketing aktiv I weit mehr als 200 Vorträge gehalten

I Seit 20 Jahren im Online Marketing aktiv I weit mehr als 200 Vorträge gehalten Sarah Sunderbrink I Teamlead Social Media bei Zooplus SE

I Teamlead Social Media bei Zooplus SE Robert Seeger I Social Media Experte I Kunden Red Bull, Microsoft, Greenpeace…

I Social Media Experte I Kunden Red Bull, Microsoft, Greenpeace… Romy Riffel I GF Snocksulting GmbH

I GF Snocksulting GmbH und viele weitere…

Von SEO bis Social Media: Umfassendes Themenspektrum auf der afs+ Streaming-Plattform

Abonnenten der Streaming-Plattform können sich auf eine breite Palette an Themen freuen, die alle Aspekte des Online-Marketings abdeckt. Dazu gehört:

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Content

Conversion

Content-Marketing

Social Media

Werbeanzeigen (ADS)

Design

User Experience (UX)

Digital

E-Commerce

Entrepreneur

Allgemein ist also jeder auf der Plattform bestens bedient – egal ob man erst neu ins Thema einsteigen möchte oder seine Fertigkeiten verbessern will.

Drei unterschiedliche Abo-Modelle gewähren Zutritt in die Welt des Online-Marketings

Den Betreibern der Plattform ist durchaus bewusst, dass Privatpersonen und Unternehmen nicht dieselben Bedürfnisse haben. Daher bietet afs+ seinen Streaming-Dienst in drei unterschiedlichen Abo-Modellen an, die speziell auf die verschiedenen Ansprüche zugeschnitten sind. Während des Registrierungsprozesses können Interessenten zwischen den Modellen Single (49 €), Team (97 €) und Department (187 €) wählen.

Die Unterschiede liegen in den Account-Zugängen. Während im Single-Modell lediglich ein Account freigegeben ist, können im Team-Modell bis zu drei Personen ihr Wissen verbessern. In der Department-Variante erhalten bis zu zehn Accounts Zugang zur Lernplattform.

Um neues Wissen aufzusaugen, benötigen Interessen nicht erst ein kostenintensives Ticket für das nächste Online Marketing Event. Vielmehr können sie sich mit wenigen Mausklicks den Zugang zu über 120 Videos sichern!