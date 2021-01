Online Spielautomaten beliebt wie nie zuvor

Das Glück mit einer Drehung einfahren und das während Corona in der Welt wütet – für viele Fans des Glückspiels ein Traum, der leider nur viel zu selten in Erfüllung geht. Besonders in der Corona-Krise konnten Online Casinos eine Vielzahl von Neuanmeldungen verkünden. Sicherlich wird dies auch mit der Schließung der Lokale und Spielhallen zusammenhängen. Derzeit bietet sich nur im Internet die Möglichkeit, an einem Spielautomaten spielen zu können.

Viele Menschen, die bereits einmal an einem solchen Automaten gespielt haben, werden nachvollziehen können, warum viele Menschen immer häufiger spielen. Die Zeit vergeht während des Spielens wie im Flug und natürlich sind auch die schnellen Gewinnmöglichkeiten ein Reiz, dem der Mensch immer wieder verfällt.

Nicht immer ist das Spielen in einem Online Casino sicher und seriös. Aufgrund der stetig steigenden Umsätze, kommen auch Betrüger auf die Idee, ein Stück vom Kuchen abgreifen zu können. Wer einer unseriösen Webseite seine Daten weitergibt, erhält nicht nur eine besonders niedrige Gewinnchance. Auch weitere böse Überraschungen können auf Spieler warten.

Wir haben uns die Welt der Online Casinos einmal genauer angesehen und wollen aufzeigen, worauf es zu achten gilt. Lizenzen, der Kundenservice, Limits und viele weitere Eigenschaften vermitteln einen Einblick auf die Seriosität und Sicherheit eines solchen Portals.

Online Casinos boomen während Corona

Während Spielhallen oder Spielbanken geschlossen bleiben, können Spieler im Internet weiterhin ohne Probleme eine Drehung an einem Automaten vornehmen. Für Zocker, die monatlich mehrfach den Gang in eine Spielhalle unternommen haben, ist diese Alternative eine völlig neue Welt.

Vorteile eines Online Casinos

Diese Welt wird am Smartphone oder dem PC geöffnet und man kommt selbst als Gelegenheitsspieler schnell in dieser Welt zurecht. Nach der Anmeldung erhalten Neukunden sogar einen Willkommensbonus. Dieser bringt ein erhöhtes Guthaben auf das neuerstellte Konto, sodass gleich zu Beginn deutlich höhere Einsätze platziert werden können.

Auch die Spielauswahl ist deutlich umfangreicher, als an einem Automaten in einer Spielhalle. Zahlreiche Titel ähneln dabei den Spielen auf einem Automaten, besitzen jedoch einen anderen Namen.

Als dritten Vorteil sehen viele Spieler die schnelle Einzahlung. Während in einer Spielothek auf das Guthaben gewartet werden muss, erhält man in einem Online Casino die komplette Einzahlung auf das Konto und kann sofort mit höheren Einsätzen starten.

Bequem und entspannt im Internet spielen

Ein weiterer Unterschied ist die Kleidung, während der Spielesession. In einer Spielbank ist eine gehobene Kleiderwahl Pflicht. Zuhause können die Spieler stattdessen in Jogginghose und T-Shirt vor dem Handy oder Computer eine Runde drehen, sodass man sich nicht in Schale werfen muss, um den Jackpot gewinnen zu können.

So lässt sich ein seriöser und sicherer Anbieter finden

Schaut man sich den Markt der Spielautomaten etwas genauer an, kommen die ersten Fragezeichen für Neulinge ganz schnell auf. Über 100 verschiedene Anlaufstellen werden inzwischen aufgeführt. Durch das riesige Angebot an Bonusangeboten und Spielstätten sind vor allem unerfahrene Spieler im ersten Moment aufgeschmissen und wissen nicht, worauf sie achten sollten.

Eine Hilfestellung erhalten Spieler dabei von Vergleichsportalen. Hier werden alle Anbieter, Bonusangebote, die Spielauswahl und natürlich auch die Seriosität und Sicherheit genauer unter die Lupe genommen. So kann man sich auf erfahrene Profis verlassen und mit deren Hilfe einen passenden Casinoanbieter, der auf die eigenen Vorlieben zugeschnitten ist, finden.

Die wichtigsten Eigenschaften eines Casinoportals

Seriös und sicher sollte es unbedingt sein! Nur wenn ein Portal über eine gültige Glücksspiellizenz und verschiedene Sicherheitsstandards verfügt, wird er auf einem Vergleichsportal aufgelistet. Da immer mehr Betrüger auf den Markt stoßen, sollte die Lizenz unbedingt vor einer Anmeldung überprüft werden.

Neben dem Bonusangebot für Neukunden und der Auswahl an Spielautomaten, gibt es viele weitere Eigenschaften, die eine wichtige Rolle spielen. Der Kundenservice hilft Spielern beispielsweise bei Fragen zu einem Slot oder einem Bonusangebot weiter. Ist der Support nicht sofort erreichbar, kommt schnell der Verdacht auf, dass es sich um einen unseriösen Anbieter handelt, welcher sich nicht mit seinen Kunden auseinandersetzen möchte.

Internetkriminalität steigt stetig an

Sofern ein Spieler an einen unseriösen Anbieter gerät, kann dies weitere Folgen mit sich bringen. Nicht nur die geringe Chance auf einen Gewinn oder eine Auszahlung, die nie auf dem Konto des Spielers landen, werden zu einem Problem.

Bereits bei der Anmeldung werden sensible Kundendaten verlangt. So erhalten die Betrüger die Anschrift des Spielers, das Geburtsdatum und den vollständigen Namen. Bei einer Einzahlung wird dann auch die Bankverbindung übermittelt, sodass alle Daten für einen weiteren Betrug vorhanden sind.

Bestellungen von Kleidung, Smartphones oder teurer Technik gehören inzwischen zu den bekanntesten Methoden der Internetkriminellen. Auch das Erstellen von Verkäuferprofilen auf bekannten Plattformen wie eBay oder Facebook werden immer häufiger zur Anzeige gebracht. Ein Täter lässt sich aufgrund von VPN-Diensten und anderen Verschleierungstaktiken zumeist nicht ermitteln, sodass der Geschädigte auf dem Schaden sitzen bleibt.

Vor einer Anmeldung immer mehrere Erfahrungen einsehen

Aufgrund der genannten betrügerischen Vorgänge, sollten sich Interessenten unbedingt genauer einlesen. Im Netz lassen sich zahlreiche Informationen über die Glücksspielindustrie und deren Anbieter finden.

Vor einer Anmeldung sollten deshalb immer unterschiedliche Erfahrungsberichte eingesehen werden. Sofern ein Casinoportal bei allen Vergleichsportalen gut abschneidet, ist es in der Regel kein Problem, das Glück mit einem Dreh am Spielautomaten auf die Sprünge zu helfen.