Onlinehandel boomt - Mode aus dem Internet

Der Otto-Katalog wird eingestellt - nach über 68 Jahren. Das Ende dieser Institution des Versandhandels zeigt, dass sich das Einkaufverhalten der Menschen in den letzten Jahren stark gewandelt hat:

Konsumenten lassen sich beim Kauf von Kleidung inzwischen lieber online inspirieren. Im Gegensatz zu anderen Versandhändlern hat Otto diesen Trend nicht verpasst - doch die Konkurrenz ist groß, denn der Onlinehandel boomt.

Otto schafft den Sprung ins Internet

Mit dem letzten Otto-Katalog endet eine Ära. Das Cover des wohl berühmtesten Modekatalogs im deutschsprachigen Raum zierten international erfolgreiche Models wie Claudia Schiffer, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Cindy Crawford und Elle Macpherson. Der Versandhändler war stets am Puls der Zeit.

Während Quelle und Neckermann nicht nur ihre Kataloge, sondern letztendlich das gesamte Geschäft einstellen mussten, schaffte Otto den Sprung in den hart umkämpften Markt der Onlineversandhäuser. Auch wenn der Otto-Katalog, für viele die "Modebibel" des Versandhandels, nun eingestellt wird: Die rechtzeitige Ausrichtung des Unternehmens auf den Onlinehandel war - zumindest vorerst - die Rettung für Otto.

Das Unternehmen versucht, sich als Alternative zu Amazon im deutschsprachigen Raum zu etablieren: Das Sortiment ist umfangreicher geworden; Kunden finden dort nicht nur Kleidung, sondern beispielsweise auch Haushaltsgeräte, Einrichtungsgegenstände und vieles mehr. Ob Otto sich auf lange Sicht gegen die starke Konkurrenz behaupten kann, bleibt abzuwarten.

Onlinehandel mit Kleidung wächst weiter

Längst schauen Verbraucher nicht mehr in einen Modekatalog und bestellen dort die gewünschten Artikel - heute erledigen sie das im Internet. Verständlich, denn durch Influencer und Prominente, die täglich in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, ändern sich Modetrends so schnell, dass ein Katalog, der nur zweimal jährlich erscheint, einfach nicht mehr mithalten kann.

Das bestätigen die Zahlen des E-Commerce-Verbands zum Onlinehandel im ersten Quartal 2018. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Umsatz in der Kategorie "Bekleidung" um mehr als 6 Prozent auf 2.7 Millionen Euro. Im Segment "Schuhe" ist das Wachstum noch größer: Im Vergleich zum ersten Quartal 2017 liegt der Umsatz ein Jahr später bei 9 Millionen Euro - das entspricht einem Plus von 11,4 Prozent.

Unternehmen besetzen Nischenpositionen

Perspektivisch wird der Onlinehandel weiter wachsen. Unternehmen werden ihre Kundenbindung verbessern und ihr Profil schärfen müssen, um auf dem hart umkämpften Markt bestehen zu können. Einige Onlinehändler haben dies bereits erkannt und sichern sich ihre Marktnische. So verkauft der Onlineshop longtallsally.com beispielsweise ausschließlich Kleidung für große Frauen; andere bieten nur Plus-Size-Mode oder andere spezialisierte Sortimente an. Für die Kunden hat das einen großen Vorteil: Eine derart große Auswahl finden Menschen, die keine Kleidergröße von der Stange haben, meist weder in Geschäften noch in Katalogen.

Um für potenzielle Kunden attraktiver zu werden, ergreifen Onlinehändler zudem noch andere Maßnahmen. Der Konsument ist längst zum sogenannten "Omnishopper" geworden, der sich beim Online-Einkauf aller möglichen Geräte, Plattformen und Kanäle bedient; und so arbeiten Unternehmen immer häufiger mit Stars in den sozialen Netzwerken zusammen, um ihre Produkte "an den Kunden zu bringen". Auch mit Einkaufsevents versuchen viele Händler, auf sich aufmerksam zu machen. Ein Beispiel dafür ist der Black Friday, der mittlerweile auch hierzulande mit Schnäppchen und Angeboten zum Kauf anregen möchte. Denn auch wenn der Onlinehandel boomt - für Händler bedeutet das vor allem eines: Die Konkurrenz schläft nicht.