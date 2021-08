Pan America on Tour: Kein Weg zu steinig

Wer erfahren will, was es heißt, Adventure-Touring auf amerikanische Art zu leben, kann am Samstag, den 25. September bei Pan America™ on Tour die brandneuen Harley-Davidson® Adventure-Tourer live zu erleben. Besucher können sich auf Probefahrten mit der Pan America™ 1250 und Pan America™ 1250 Special, die Serial 1 Elektrofahrräder – powered by Harley-Davidson – Jede Menge Fashion, Parts und Accessories zum Shoppen sowie starke Verpflegung vom Grill und Getränke freuen.

Sicherheit wird durch den »Schnelltest on Tour« sowie der Einhaltung aller behördlich geltender Regeln gewährleistet.

Pan America On Tour

Sa. 25. September, 10 bis 17 Uhr

Harley Davidson Stuttgart

Zuffenhauser Str. 93, 70825 Korntal-Münchingen

www.harley-davidson-stuttgart.de