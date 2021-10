Das Pegasus Solero Trekkingbike: Verschiedene Farben und Top-Qualität - auch als E-Bike

Mit dem Pegasus Solero entscheiden Sie sich für ein Trekkingbike von hoher Qualität. Das Fahrrad eignet sich für Fahrten in der Stadt ebenso wie für Überlandfahrten und längere Radtouren in der Freizeit und im Urlaub. Das Pegasus Solero bekommen Sie in verschiedenen Farben und Rahmenhöhen. Wenn Sie sich für eine Onlinebestellung entscheiden, können Sie die Modelle direkt vergleichen. Bevor Sie eine engere Wahl treffen, sollten Sie für sich überlegen, ob Sie das Trekkingrad mit oder ohne Motorunterstützung kaufen möchten.

E-Bike oder klassisches Fahrrad - die richtige Entscheidung

Das Pegasus Solero ist eins von vielen Fahrradmodellen auf dem Markt, das Sie als klassische Version oder als E-Bike kaufen können. In Bezug auf den Preis spielt diese Entscheidung eine nicht unerhebliche Rolle, denn das E-Bike ist um etwa 2.000 EUR teurer. Im alltäglichen Gebrauch bietet ein E-Bike jedoch einige Vorteile:

Sie können Steigungen leichter überwinden

Sie schwitzen nicht so stark, was für den Arbeitsweg von Vorteil ist

Die Unterstützung lässt sich in vier Stufen aktivieren oder ganz abschalten

Lange Touren sind mit Motorisierung nicht so beschwerlich

Auch mit einem E-Bike können Sie Ihren Fitnesslevel steigern

Die motorisierte Variante des Pegasus Solero ist mit einem Mittelmotor von Bosch ausgestattet. Diese Motoren sind nicht nur besonders leistungsfähig: Im Gegensatz zum Front- oder Heckmotor sind sie dort verbaut, so Sie die Kraft entwickeln, nämlich an der Pedale. Dies vermittelt Ihnen ein besonders authentisches Fahrgefühl. Das Fahren fühlt sich an, als würden Sie mit Rückenwind unterwegs sein. Mit den Unterstützungsstufen bestimmen Sie, wie stark Sie dieses Gefühl wahrnehmen möchten. Alternativ können Sie sich für die klassische Version ohne Motorisierung entscheiden. Beide Varianten bieten Ihnen einen stabilen Rahmen, eine flexible Gangschaltung und hochwertige Bremsen. Die Sitzposition ist sehr bequem, sodass sich das Trekkingbike auch für lange Touren ohne Einschränkungen eignet.

Das passende Modell wählen

Die Modelle unterscheiden sich in verschiedenen Kriterien voneinander. Die Laufradgröße beträgt 28 Zoll. Alle Modelle können Sie in verschiedenen Rahmenhöhen bestellen und so auf Ihre Körpergröße anpassen. Sie bekommen das Pegasus Solero für Damen und für Herren. Entscheiden Sie, ob Sie mit einer Rücktrittbremse oder mit einem Freilauf und zwei Handbremsen fahren möchten. Eine weitere wichtige Entscheidung treffen Sie in Bezug auf die Schaltung: Modelle ohne Motorisierung sind in der Regel mit einer Kettenschaltung ausgestattet. Wenn Sie sich für das Pegasus Solero mit Bosch Mittelmotor entscheiden, fahren Sie mit einer Nabenschaltung. Die Kettenschaltung bietet 24 Gänge, die Nabenschaltung acht.

Viele Rahmen und Farben zur Auswahl

Die einzelnen Modelle unterscheiden sich weiterhin im Aufbau des Rahmens, aber auch in der Farbe. Neben den klassischen Fahrradfarben Schwarz, Blau und Weiß können Sie auch alternative Schattierungen wählen. Die Optik des Rahmens sollte Ihrem individuellen Geschmack entsprechen. Schauen Sie sich die Bilder der verschiedenen Modelle an und entscheiden Sie, ob Sie eher die klassische Fahrradoptik bevorzugen oder ob Sie sich für eine moderne Variante entscheiden möchten. Bei allen Modellen können Sie versichert sein, dass Sie sich einen stabilen Rahmen und damit eine langjährige Nutzung wählen.